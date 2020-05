Build 2020: megnyílik a Fluid Framework, rajtol a Project Reunion

Ahogy szinte minden más nagy rendezvény, a koronavírus járvány miatt a Microsoft idei Build fejlesztői konferenciája is online rajtolt el, a vállalat élő streamekben közvetített előadásan többek között a Win32 és UWP közös nevezőre hozásának új lépéseiről, illetve a chromiumos Edge és a Fluid Framework újításairól is beszámolt.

PROJECT REUNION

A vállalat az elmúlt években igyekezett egységesíteni a Win32 és UWP ágakkal egyelőre megosztott platformját, a frissen bejelentett Project Reunion pedig ezeket a törekvéseket viszi tovább.

A cég a projekt keretei között egységes hozzáférést biztosít a Win32 és UWP API-khoz, amelyeket az operációs rendszerről leválasztva is elérhetővé tesz, a NuGet és hasonló csomagkezelők segítségével. Ezzel a cég nem csak közös platformot adna az új alkalmazásoknak, de a már létező szoftverek modernizálását is egyszerűbbé tenné, akár több lépcsőben, készüljenek azok C++, .NET vagy akár React Native segítségével.

A Project Reunion egyik fontos lépése továbbá a WinUI 3 Preview 1 bevezetése: egy nagy teljesítményű, Windowsra szánt natív UI keretrendszerről van szó, amellyel az újonnan készített és a már létező appok megjelenése is egyszerűen igazítható és skálázható különböző eszközökön. Emellett a WebView2 is kap egy .NET Preview kiadást, amellyel bármilyen windowsos alkalmazásba beágyazhatók webes tartalmak, a chromiumos Edge segítségével, azok teljes funkcionalitását megtartva. A Microsoft mind a WinUI 3, mind a WebView 2 libraryk forrását megnyitja.

Azzal, hogy a megoldásokat a cég a rendszerről leválasztva kínálja, a fejlesztők pontos rendszerverziótól függetlenül, minden PC-s Windows 10 felhasználót célba vehetnek alkalmazásaikkal, nem csak a legfrissebb buildeket futtató eszközökre korlátozódnak. Ez mintegy egymilliárd potenciális felhasználót jelent világszerte. Ugyanakkor ahogy a ZDNet is kiemeli, úgy tűnik a stratégia kifejezetten a PC-kre korlátozódik, a Microsoft ezzel elengedni látszik az UWP eredeti célkitűzését, miszerint utóbbi alkalmazások bármilyen Windows 10 alapú eszközön futtathatók, legyen szó PC-ről, IoT eszközről vagy akár a HoloLensről.

MEGNYÍLIK A FLUID FRAMEWORK

Az egy évvel ezelőtti Builden leleplezett Fluid Framework a konferencia idei online kiadásából sem maradt ki, a Microsoft bejelentette, nyílt forrásúvá teszi a keretrendszert, amelynek funkcióit hamarosan a végfelhasználók is kipróbálhatják. A Fluid Framework forrásának megnyitásával a vállalat a külső fejlesztőket is arra igyekszik bátorítani, hogy alkalmazásaikban tegyék lehetővé a valós idejű kollaborációt.

A tavaly bejelentett megoldással a cég egy komponenseire bontott dokumentum-keretrendszert kínál, amellyel egyben a különböző appok közötti korlátokat is lebontaná - azzal a tartalmak különböző építőelemeikre bonthatók, amelyek akár több alkalmazáson keresztül közösen szerkeszthetők, és új típusú, rugalmas dokumentumokká állíthatók össze. Tavaly novemberben a cég arról beszélt, a megoldást a Microsoft 365 teljes szélességében beveti majd, a Teamstől az Outlookon és SharePointon át a OneNote-ig, illetve az Office-ig.

A cég rövidesen elkezdi beváltani ígéretét, a keretrendszer nyilvános preview verziója hamarosan a Microsoft 365 Enterprise és Education, illetve a webes Outlook felületén is elérhető lesz. Ebben szöveges tartalmak, listák, táblázatok lesznek közösen szerkeszthetők, a változásokat pedig minden az adott dokumentumhoz hozzáférő felhasználó valós időben követheti.

A rajt pontos időpontját a cég egyelőre nem közölte, a megoldás rugalmassága, illetve (a későbbiekben) számos alkalmazáson átívelő elérhetősége mindenesetre komoly fegyvertény lehet a Microsoft kezében az olyan rivális termékekkel szemben, mint például a Google Docs. A Fluid Framework forráskódja a következő hetekben, GitHubon lesz elérhető.

TOVÁBB CSEPEREDIK AZ EDGE

Egyre közeledik a "Chredge-ként" is emlegetett, Chromiumra építő Edge böngésző általános rajtja Windows 10-en, a Microsoft a következő hetekben kezdi meg az Education és Enterprise ügyfeleket leszámítva mindenkihez automatikusan eljuttatni az új alapokra helyezett böngészőt.

A széles körű megjelenéssel a szoftver új funkciókat is kap: mint arról a cég az idei Builden beszámolt, az Edge egy új, oldalsó keresősávot kap. A megoldással egy adott weboldalon kijelölt szóra a jobb egérgombbal kattintva előhozható menüben indítható keresés, ehhez pedig már nem kell feltétlenül új lapot megnyitni, az eredmények az aktuális oldal szélén jeleníthetők meg. Ha pedig már a kereséseknél tartunk, a Bing eredményei között a Microsoft 365-ös munkahelyi fiókjukkal bejelentkezett felhasználók egy új, "WORK" lapot is kapnak, amelyen az adott keresésekre kapott céges tartalmak jelennek meg - legyen szó fájlokról, munkatársakról vagy rövidesen akár Power BI dashboardokról és jelentésekről.

POWERTOYS RUN

A Microsoft nyílt forrású alkalmazáspalettája egy új alkalmazásindító appal is bővül, PowerToys Run néven. A megoldással egyelőre a Start menüből is elérhető keresőfunkciók, illetve a Win+R billentyűkombinációval előhívható "Futtatás" felület képességei vehetők igénybe, így fájlokat, illetve alkalmazásokat kereshetnek és futtathatnak róla a felhasználók.

Noha a jelenlegi funkciópaletta nem különösebben széles, a Microsoft folyamatosan dolgozik a PowerToys Run képességeinek bővítésén, a nyílt forrású közösséggel együttműködve, az app így a jövőben saját frissítései mellett különböző pluginekkel is kiegészíthető lehet, kifejezetten a felhasználók saját igényeire szabva. A PowerToys Run első kiadása már elérhető, a projekt részleteiért érdemes felkeresni annak GitHub oldalát.

BŐVÜL AZ AZURE STACK HUB

A redmondi óriás hibrid felhős platformja, az Azure Stack Hub is kiegészül néhány inkrementális újítással, kezdve az Azure Stack Hub Fleet Management Private Preview kiadásával, amellyel egy helyről követhető és kezelhető minden Azure Stack Hub deployment feladat.

Ugyancsak Private Preview címkével rajtol a platformot célzó AKS (Azure Kubernetes Service) Resource Provider: a menedzselt szolgáltatás a Kubernetes klaszterek létrehozását célzó, konténerbe rendezett alkalmazások kezelését teszi lehetővé. A fentieken túl az AMD GPU-k esetében már lehetőség nyílik GPU partíciók kiosztására is a különböző vizualizációkhoz, amely a VDI (virtual desktop infrastructure) környezeteknek és egyéb, komolyabb grafikus teljesítményt igénylő feladatoknak nyújthat jó alapot - a funkció szintén Private Preview címkével debütál.

BEZSEBELT RPA

Az idei bejelentések között egy felvásárlásnak is jutott hely, a Microsoft a Softmotive névre hallgató, RPA (robotic process automation) megoldásszállítót kebelezi be. A Softmotive világszerte mintegy kilencezer ügyféllel rendelkezik, akik automatizációs megoldásait aktívan használják. A Microsoft tervei szerint a cég termékeit, köztük annak WinAutomation névre hallgató megoldását Power Automate termékébe integrálja majd, ezzel az RPA funkcionalitást egy sor új app és szolgáltatás felé is megnyitva, mint például az SAP. A megállapodás részleteit, köztük a felvásárlás összegét a felek nem közölték.

TEAMS TATAROZÁS

Az elmúlt hónapokban felhasználói bázisát elképesztő tempóban növelő Teams sem maradt érintetlenül: a Visual Studio és a Visual Studio Code is dedikált Teams kiegészítőket kap, a fejlesztők számára is egyszerűbbé téve a kollaborációt. A Teams Bookings alkalmazása is mindenki számára elérhetővé válik, utóbbit a vállalat még márciusban jelentette be, az különböző cégeknél az időpont-egyeztetési feladatokat hivatott egyszerűbbé és átláthatóbbá tenni.

Mindezek mellett a kollaborációs alkalmazást a vállalat a Microsoft Power Platformmal is integrálja. Ez a folyamat több lépcsőben zajlik majd, idén júniusban a Power Apps, Power Virtual Agents és Power BI eszközök is dedikált Teams gombot kapnak, amellyel az adott feladatok a kollaborációs app felületére továbbíthatók. Júliusban a Teamshez készített Power Automate triggerek és műveletek is megérkeznek, illetve ugyancsak július folyamán a Teamshez szánt Power Virtual Agents app is befut, ha a cég tartani tudja magát menetrendjéhez.