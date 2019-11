Microsoft Ignite: Azure, Office, Power BI és ami a csövön kifér

Az Azure, a Visual Studio Online és az Office sem maradt érintetlen a Microsoft Ignite konferenciáján.

Jó néhány bejelentést tartogatott a Microsoft idei Ignite konferenciájára, a vállalat az Office és az Azure újdonságait is taglalta, valamint a Visual Studio Online publikus bétáját is bejelentette - illetve végre a stabil, chromiumos Edge rajtja is feltűnt a láthatáron.

APPOKON ÁTNYÚLÓ DOKUMENTUMOK

Kezdjük a sort az Office fronttal, egész pontosan a vállalat Fluid Framework megoldásával, amellyel a webes alapú kollaborációt tenné egyszerűbbé és hatékonyabbá. A technológiát a cég először a Build konferencián szellőztette meg, most pedig preview verzióban elérhetővé is teszi az érdeklődők számára. A megoldással a cég egy komponenseire bontott dokumentum-keretrendszert kínál, amellyel egyben a különböző appok közötti korlátokat is lebontaná - azzal a tartalmak különböző építőelemeikre bonthatók, amelyek akár több alkalmazáson keresztül közösen szerkeszthetők, és új típusú, rugalmas dokumentumokká állíthatók össze. Mindezek mellett a keretrendszert a virtuális asszisztensek felé is megnyitja a cég, így az egyes dokumentumok például a Cortana javaslataival is kiegészíthetők, legyen szó képekről vagy egyéb információkról.

A keretrendszert a vállalat tervei szerint a Microsoft 365 teljes szélességében beveti majd, a Teamstől az Outlookon és SharePointon át a OneNote-ig, illetve az Office-ig. A Fluid Framework előzetes verzióját az érdeklődők már górcső alá vehetik, a cég egy nyilvános preview-t, illetve egy kifejezetten a fejlesztőknek szánt, privát kiadást is elérhetővé tett.

ÖSSZEGYÚRT MOBILOS OFFICE



Ha pedig már a dokumentumoknál járunk, a Microsoft mobilon is szélesebbre tárja az Office kapuit, és egyesített Office Mobile appjának elérhetőségét is kiterjeszti. Utóbbi nyáron a Samsung Galaxy Note 10 modelleken debütált, most azonban a teljes Android és iOS platformokon elérhetővé válik. Az app a cég Word, Excel és PowerPoint szoftvereinek főbb funkcióit kombinálja azon felhasználók számára, akiknek nem feltétlenül van szükségük a fenti trió képességeinek teljes skálájára. Az appal mindhárom dokumentumtípus olvasható és szerkeszthető, de akár QR kódok is beolvashatók, illetve PDF fájlok is létrehozhatók vele, illetve képek szöveggé alakítására is lehetőséget kínál.

A megoldás egyelőre tesztfázisban van, így a Play Store-ból nyilvános preview formájában tölthető le, iOS-en pedig a TestFlight program keretei között érhető el - kizárólag telefonokra, a tabletek támogatására egyelőre várni kell. Az egyesített mobilos Office app mellett természetesen a cég önálló mobilos irodai alkalmazásai is elérhetők maradnak az Office 365 előfizetők számára.

Az Office 365 szárnyai alatt a vállalat továbbá egy új, tudáskezelő szolgáltatást is indít Project Cortex kódnév alatt. A megoldás a SharePointban elérhető vállalati tartalmakat hivatott rendszerezni, illetve egyszerűen elérhetővé tenni a felhasználók számára. A cég szerint a szolgáltatás interaktív "tudás-repositoryba" gyűjti az ügyfelek tartalmait, amelyeket automatikusan elemez - sőt, az egyes vállalatok szakértőinek lehetőségük van a rendszert a részben strukturált tartalmak megértésére is betanítani, legyen szó beszélgetésekből, vagy meeting memókból származó információkról. A begyűjtött adatokat a rendszer Wiki-szerű struktúrába rendezi, a szolgáltatás a Microsoft Managed Metadata Service-ére épül, és akár külső repositorykhoz is képes csatlakozni. A Project Cortex jelenleg privát előzetes verzióban fut, valamivel több mint egy tucat ügyféllel - a vállalat azonban most bővíti a helyeket az érdeklődők számára.

AZURE ARC

A konferencián az is kiderült, a Microsoft alaposan felrázza Azure-stratégiáját, új, Azure Arc néven induló kezdeményezésével. Az új brand ernyője alatt a cég számos technológiát összegyűjt, amelyek az on-premise erőforrások hatékony kezelését célozzák - félreértés ne essék, nem az Azure szolgáltatások átköltöztetéséről van szó helyi, vagy edge szerverekre, hanem utóbbiak kezeléséről az Azure-on belül. A megoldással a cég egy, közös vezérlőfelületre igyekszik összefésülni az ügyfelek, edge, on-premise és felhős erőforrásait.

Az Azure Arc, pontosabban annak egyes komponensei most ugyancsak elérhetővé válnak előzetes verzióban, többek között a tetszőleges infrastruktúrán futó Windows és Linux szerverek erőforrásainak kezelését célzó ARM (Azure Resource Manager) is kipróbálható. Emellett két on-premise erőforrástípus is kezelhetővé válik az Azure-on keresztül, a cég a Kubernetes klaszterek, illetve az Azure adatszolgáltatások előtt nyitja meg a platform kapuit.

Az Azure paletta a fentieken túl az új, Synapse Analytics megoldással is bővül, amely lényegében a vállalat SQL DW (SQL Data Warehouse) szolgáltatásának harmadik generációja. A szolgáltatás egy sor analitikai munkafolyamatot hivatott egységesíteni, illetve a data lake és data warehouse megoldásokat hidalja át.

A Synapse Analyticsben a szolgáltatás szíveként működő data warehouse motort a cég több új funkcióval is kiegészítette, azzal egyebek mellett az on-demand, szerver nélküli infrastruktúrákon keresztül is kezelhetők a különböző munkamennyiségek, -terhelések. Ezen felül a megoldás a nyílt forrású Apache Spark, valamint az ADLS (Azuer Data Lake Storage) integrációjával is kiegészül, illetve egy egyesített webes felhasználói felületet is kap, Azure Synapse Studio néven, amely mind a data warehouse, mind a data lake feladatok kezelését lehetővé teszi - sőt, az Azure Data Factoryt is támogatja. A felületen kódolás nélkül kezelhetők a különböző adat pipeline-ok.

A többek között a Google BigQuery ellen hadba indló szolgáltatás a fentieken túl Power BI integrációt is kap, a modellépítéshez pedig az Azure Machine Learning is bevethető vele. A rivális megoldásnál egyébként a cég szerint a Synapse akár 75 százalékkal jobb teljesítményt ígér.

ÚJDONSÁGOK A POWER ERNYŐ ALATT

A vállalat az említett Power BI-t is felturbózza, az új adatvédelmi funkciókkal egészül ki, amelyek az Office-ból is ismert Microsoft Information Protection technológiára támaszkodnak. A biztonsági adminisztrátorok beállíthatnak különböző érzékenységi címkéket a Microsoft Security and Comliance Center felületén, amelyeket aztán mind az adott szervezet által használt Office 365 appokban, mind pedig a Power BI-ban érvényesíthetnek - utóbbin belül pedig azok a különböző dashboardokhoz, jelentésekhez, datasetekhez, és adatfolyamokhoz is hozzárendelhetők.

A Power BI-ból Excelbe, PowerPointba vagy akár PDF-be exportált adatok ezután a megadott címkéket meg is tartják, így csak az arra jogosult felhasználók férhetnek hozzá a potenciálisan érzékeny információkhoz. Ráadásul miután a védelmi funkciók a Microsoft cloud App Securityvel is integrálódnak, nem csak a szóban forgó dokumentumok megnyitása és kezelése, de azok letöltése is a megfelelő jogosultságokhoz köthető.

A vállalat átcímkézési hajrája a munkafolyamat-automatizációt célzó Flow-val folytatódik, amelyet a Microsoft Power Automate néven visz tovább, a Power BI analitikát és a PowerAppsot is tömörítő Power Platform ernyője alatt. De nem csak a név újul meg, a Power Automate ugyanis RPA (Robotic Process Automation) funkcióval is kiegészül, amellyel az ismétlődő, "favágó" feladatok automatizálhatók - a "UI Flows" néven rajtoló RPA képességek még a héten elérhetők lesznek nyilvános preview formájában. Ugyancsak előzetes verzióban rajtol a cég új, Power Virtual Agents megoldása, amely a Microsoft Bot Framework technológiáját fésüli össze a Power Platfrommal - a szolgáltatással kódolás, illetve AI betanítás nélkül hozhatók létre egyszerűbb botok különböző feladatokra.

Mindezek mellett a cég relációs adatbázisának legújabb verziója, az SQL Server 2019 is befutott. A frissítés többek között Big Data klasztereket és folyamatos elérhetőséget biztosít, továbbá Linux alatt is futtatható és konténer-registryt is kínál. Mindezeken túl fejlettebb monitoring és analitikai funkciókat, jobb biztonságot és egyszerűbb használhatóságot ígér az idei kiadás. Az SQL Server 2019-cel a nagyvállalatok strukturált és strukturálatlan adattípusokból egyaránt hasznos információkat nyerhetnek ki, azzal továbbá nem csak tárolhatják és lekérdezhetik a big data adatbázisokat, de strukturált adatokkal is kombinálhatják azokat - származzanak adatok SQL Serverről, Oracle-ből, MongoDB-ből PostgreSQL-ből vagy más forrásból. A kiterjedt analitika támogatására a megoldás több AI funkcióval is kiegészül.

PUBLIKUS ELŐZETESBEN A VISUAL STUDIO ONLINE

A konferencián a Visual Studio Online-nak is jutott a reflektorfényből, amelynek nyilvános előzetes verzióját a cég már ugyancsak elérhetővé tette. A webes alapú, a Visual Studio Code-ra építő kódszerkesztőt bárki kipróbálhatja, igaz egyelőre csak Chrome vagy Chromium alapú Edge böngészőből - a cég azonban hamarosan további böngészők támogatását ígéri. A Visual Studio Online környezetek beállításakor a szolgáltatás automatikusan elvégzi a szükséges konfigurációkat, a forráskódtól a runtime-on, compileren és debuggeren át egészen a megfelelő szerkesztőkiegészítőkig. Ennek hála az új csapattagok is gyorsan munkába állíthatók, illetve az új kódbázisokkal való kísérletezés is gyorsan megkezdhető anélkül, hogy a helyi konfigurációkra hatással lenne. A Microsoft szerint a megoldással a korábban akár több órás beállítási feladatok néhány perc alatt lezavarhatók.

A Visual Studio Online környezetek nem meglepő módon Azure-on futnak, így könnyen skálázhatók, illetve igény szerint rendelhető hozzájuk a kívánt CPU teljesítmény és RAM mennyiség. A szolgáltatás a Visual Studio Marketplace felületén elérhető kiegészítőket is támogatja. Mindeközben a Visual Studio 2019 16.4 Preview 3 illetve a Visual Studio for Mac 8.4 Preview 2 is megérkezett. Előbbi többek között CMake és C++ kódanalízis támogatást, illetve új, vertikális lapelrendezést ígér, utóbbi pedig jobb teljesítményt, és stabilabb működést hoz a Microsoft szerint.

CHROMIUMOS EDGE: FÉNY AZ ALAGÚT VÉGÉN

A vállalat Chromiumra átültetett Edge böngészője is egyre inkább araszol a hivatalos megjelenés felé, amelynek időpontját a Microsoft végre elárulta: az új Edge első stabil kiadására 2020. január 15-én számíthatunk. Ekkor a vállalat ígérete szerint a böngésző Windows 7, Windows 8, Windows 10 és macOS alatt is elérhetővé válik - a türelmetlenebbek azonban a "release candidate" verziót már most letölthetik, utóbbi a cég szerint már elég közel áll a végleges kiadáshoz.

A stabil rajthoz közeledve az Edge új logót is kap, hogy a böngészőt a redmondi óriás minél élesebben megkülönböztesse az Internet Explorertől, amelynek ikonjával az eddig használt Edge logó könnyen összetéveszthető volt. Az új, kék-zöld ikonnál ez a veszély nem fenyeget, az látványosan kijelöli az immár Chormium-alapú böngésző jelentette mérföldkövet.