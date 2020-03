Microsoft 365 név alá költözik több Office 365 előfizetés

A névváltás mellett a Microsoft több új Office funkciót is megszellőztetett.

Átrendezi szolgáltatásainak nevezéktanát a Microsoft, a cég az Office 365 előfizetéseket, vagy legalábbis azok egy részét átmozgatja a Microsoft 365 név alá. A lépés csak a szolgáltatáscsomagok elnevezését érinti, azok tartalmán, illetve árazásán a vállalat nem változtat.

A Microsoft 365-öt a redmondi óriás 2017-ben indította el, a nagyvállalati felhasználókat célzó licenccsomagként. Ez magát a Windowst, továbbá az Office-t és az EMS (Enterprise Mobility and Security) szolgáltatásokat is tartalmazta. A márkanév ernyőjének kiterjesztésével a cég most épp azt igyekszik hangsúlyozni, hogy az Office jóval túlmutat a megszokott irodai alkalmazásokon, mint a Word, Excel vagy a PowerPoint, abban egyebek mellett már a Forms, a Planner és persze a Teams is, amely az utóbbi hetekben a koronavírus járvány miatt távmunkázó tömegeknek hála látványosan felhizlalta napi aktív felhasználóbázisát.

Az átnevezések idén április 21-től lépnek életbe, azok értelmében az Office 365 Business Essentials Microsoft 365 Business Basic néven fut tovább, az Office 365 Business Premium csomag Microsoft 365 Business Standarddá avanzsál, a Microsoft 365 Business pedig Micosoft 365 Business Premium lesz a későbbiekben, ez utóbbiban már az eszközmenedzsment megoldások is benne vannak. Az Office 365 Business, illetve az Office 365 ProPlus egyaránt Microsoft 365 Apps név alá költözik.

Akadnak ugyanakkor termékek amelyeket nem érintenek a változások, az Office 365 for Enterprise, Office 365 for Firstline Workers, Office 365 for Education és Office 365 for Government továbbra is megtartja eredeti nevét. A névváltás kapcsán az ügyfeleknek semmilyen teendője nincs, a folyamatot a Microsoft automatikusan lezongorázza.

ÚJ OFFICE FUNKCIÓK A LÁTHATÁRON

A névváltástól függetlenül a cég az Office szolgáltatások funkciópalettáját is bővíti: a Microsoft 365 előfizetők több mint nyolcezer szabadon felhasználható képet kapnak a Getty Images jóvoltából, a Word és az Excel továbbá új ikonokkal, betűtípusokkal és sablonokkal is kiegészül. Az AI-ra támaszkodó Microsoft Editor szövegezéssegítő szolgáltatás már a Word és az Outlook felületén, illetve Chrome és persze chromiumos Microsoft Edge kiegészítőként is elérhető. Az Excel, legalábbis annak Insider kiadása a következő hónapokban részletes pénzügyi elemzőfunkciókkal bővül, amellyel az ügyfelek költéseiket követhetik - az alkalmazást akár a bankszámlával összekötve. A táblázatkezelő emellett új adattípusokkal is kiegészül a Wolfram Alpha jóvoltából.

Fejlesztő vagy? Segíts! Hack the Crisis. Gyere hétvégén fejleszteni, csatlakozz a hazai fejlesztői közösséghez!

Az AI képességek a PowerPointhoz is elérnek, ilyen a Presenter Coach, amely a felhasználók prezentációit követi, illetve a mikrofonon keresztül azok beszédét is hallgatja az előadás közben és az előadásmód javítására tesz különböző javaslatokat. Ez utóbbi funkció is előzetes kiadásban jelenik meg először, még a tavasz folyamán.

Mindezek mellett a Microsoft 365 előfizetők egy új appot is kapnak: a Family Safety néven induló megoldás Andorid és iOS platformokon is elérhető, azzal pedig a kijelző előtt töltött idő követhető a windowsos PC-ken, androidos eszközökön vagy épp Xboxon, illetve a földrajzi pozíció megosztására is lehetőség van vele. Az app persze főként a gyerekek felügyeletét célozza, abban látható, hogy mivel töltik az idejüket, illetve korlátozások is beállíthatók vele. A Family Safety a fenti újításokhoz hasonlóan a következő hónapokban lesz kipróbálható.