Erős negyedévet zárt a Microsoft

A cég még nem igazán érzi a koronavírus járvány negatív hatásait, tisztességes növekedést produkált.

Kifejezetten erős negyedévet tudhat maga mögött a Microsoft, mint arról a vállalat pénzügyi jelentésében beszámolt, az idén március 31-gyel zárult időszakban a koronavírus járvány csak minimális negatív hatást gyakorolt a cég eredményeire, a globális kijárási korlátozások miatt megugró távmunka viszont látványosan meghajtotta a cég kollaborációs megoldásainak teljesítményét. Persze az időszakban csak egy hónap volt, amelyet komolyabban érintett a világjárvány, így a következő negyedévekben jó eséllyel a cég pénzügyi eredményeiben is látványosabbak lesznek annak következményei - ezzel kapcsolatos félelmeinek egyébként az Alphabet is hangot adott saját jelentésében.

Az idei év első három hónapja során, amely a Microsoft naptárjában 2020-as év harmadik üzleti negyedévét jelenti, a redmondi óriás 35 milliárd dollár bevételt söpört be, ez tisztességes, 15 százalékos növekedés az egy évvel korábbi eredményekhez képest - de a profit hízott igazán, a cég 10,7 milliárd dollárt meghaladó nyeresége 22 százalékkal haladja meg a tavaly ilyenkor jelentett számokat. A szép eredményekben a már említett globális home office-nak komoly szerepe volt: ahogy a jelentésben Satya Nadella fogalmaz, a vállalat két évnyi digitális átalakulást tapasztalt két hónap alatt.

A cég Productivity and Business Processes üzletága, amely alá az Office és Dynamics termékek, illetve A LinkedIn is tartozik, egészséges, 15 százalékos éves szintű növekedésen van túl a Q3-ban, így összesen 11,7 milliárd dollár bevételt termelt. A kereskedelmi Office termékek és cloud szolgáltatások forgalma 13 százalékkal nőtt, míg a konzumer szegmens 15 százalékos növekedésről számolt be. A Dynamics termékek és felhőszolgáltatások bevételei 17 százalékkal híztak - a Dynamics 365 összesített bevételei pedig tekintélyes, 47 százalékos növekedésen vannak túl. A LinkedInből származó bevételek 21 százalékkal nőttek, ugyanakkor a Microsoft a negyedév utolsó heteiben már érezte a járvány okozta költésvisszaesést a platform hirdetéseinél. A cég szekerét természetesen a Teams is hajtotta, amely egy hónap alatt 70 százalékkal növelte napi aktív felhasználóinak számát, amely így elérte a 75 milliót.

Az Intelligent Cloud szegmens bevétele 12,3 milliárd dollár volt a 2020-as harmadik üzleti negyedévben, ami 27 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi teljesítményt. Ebbe az üzletágba tartoznak az Azure felhős megoldások és a szervertermékek - az Azure egyébként szintén feszes tempót diktált az időszakban, bevételei 59 százalékkal gyarapodtak. A nagyvállalati szolgáltatások (Enterprise Services) mérsékelt, 6 százalékos növekedéssel zárták a negyedévet.

A klienstermékeket tömörítő More Personal Computing divízió az időszakban 11 milliárd dollárt termelt, ez visszafogott, 3 százalékos növekedésnek felelt meg. Itt a legtöbb termékcsoportnál nem volt számottevő a növekedés a megelőző évhez viszonyítva, a keresésekből származó hirdetési bevételek és a Surface termékek bevételei is 1 százalékkal nőttek, az Xbox tartalmak és szolgáltatások pedig 2 százalékkal több bevételt termeltek mint egy évvel korábban. Egyedül a kereskedelmi Windows termékek és szolgáltatások híztak aránylag látványosan, 17 százalékkal.

A pénzügyi beszámolóban a Microsoft is kitér rá, hogy bár a Q3 számai kifejezetten biztatók lettek, a koronavírus negatív gazdasági hatásai jó eséllyel a következő negyedévekben bontakoznak majd ki látványosabban, ami a cég pénzügyi teljesítményére is rányomhatja majd a bélyegét. A megugró távmunka megoldások és online kollaborációs eszközök iránti kiugró igény ugyanakkor továbbra is a redmondi óriás malmára hajtja majd a vizet.