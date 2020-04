Vaskosabb URL-sávval jön a Firefox 75

Megérkezett a Firefox legújabb főverziója, amelyben a Mozilla valamelyest a UI-t is átszabta.

Nem sokkal 74.0.1-es biztonsági frissítés után befutott a Firefox 75-ös főverziója, amelyben a Mozilla elsősorban az URL-sávot vette kezelésbe. Az egyszerű használhatóság most különösen fontos a Firefox számára, hogy fel tudja hizlalni, vagy legalább meg tudja tartani felhasználóbázisát. A chromiumos Edge ugyanis múlt hónapban letaszította a Mozilla böngészőjét a szegmens dobogójának második helyéről, így a Firefox jelenleg a harmadik legnépszerűbb böngésző a piacon - a Microsoft termékének lendülete pedig a közeljövőben csak növekedni fog, ha azt a cég a Windows Update részeként is elkezdi kiszórni a Windows 10-es eszközökre.

A Mozilla a Firefox legújabb frissítésében tehát felhizlalta a keresősávot, illetve annak betűméretét is nagyobbra vette, ami főleg a kisebb notebook kijelzőkön lehet kényelmesebb. Az URL-sávból kattintásra legördülő javaslatok között a különböző keresők mellett új kulcsszavak is feltűnnek a népszerű keresések alapján, ami a fejlesztők reményei szerint segíthet a keresett tartalmak gyorsabb, hatékonyabb megtalálásában. Az üres keresősávba kattintva megnyíló listában a böngésző a leggyakrabban látogatott oldalakat gyűjti csokorba, ha pedig ezek közül egy másik lapon már megnyitotta valamelyiket a felhasználó, lehetőség van egy kattintással az adott tabra ugrani.

Az URL-sáv kozmetikázása mellett ebből a verzióból sem maradtak ki a biztonsági csiszolások sem, a böngésző már helyi cache-ben tárolja a Mozilla által megbízhatónak ítélt Web PKI tanúsítványokat, ami a helytelenül konfigurált webszerverekkel is növeli majd a HTTPS-kompatibilitást.

A Firefox továbbá már Flatpak formátumban is elérhető, ami a Linux platformokon könnyítheti meg a böngésző telepítését - Windows alatt pedig a Direct Composition támogatásával növelné a teljesítményt a Mozilla, az Intel integrált grafikus egységeire támaszkodó gépeken. Utóbbival a WebRender későbbi támogatásának is megágyaz a szervezet. A Firefox 75 már letölthető Windows, macOS és Linux platformokra is, az androidos verzió ugyanakkor továbbra sem frissült, a Mozilla jelenleg is dolgozik annak GeckoView-ra építő új kiadásán, amely még az idei év első felében napvilágot láthat.