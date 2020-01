Legalább 70 dolgozójától búcsúzik a Mozilla

Nem teljesítenek túl fényesen a szervezet új bevételi lábai, leépítésekkel ellensúlyoz a cég.

Továbbra sem túl vaskosak a Mozilla a keresőszolgáltatásokon kívülről származó bevételei, a TechCrunch értesülései szerint ezért a vállalat leépítésekbe fogott, a napokban összesen mintegy 70 dolgozójának int búcsút.

Egy a lap által megszerzett, a Mozilla ideiglenes vezérigazgatója, Mitchell Baker által kiküldött belső tájékoztatás szerint az elbocsátásokat kifejezetten az új bevételi források a vártnál gyengébb teljesítménye tette indokolttá - illetve a levél szerint végül meg is haladhatja a 70-et az elköszönő alkalmazottak száma.

Az online keresőktől származó összegek az utóbbi években a Mozilla bevételeinek több mint 90 százalékát tették ki. A vállalatok komoly összegeket fizetnek ki a szervezetnek, hogy saját termékük legyen a Firefox alapértelmezett keresője, nem meglepő módon közülük is a Google a Mozilla legfontosabb ügyfele a területen. Az Ars Technica szerint a Mozilla 2018-ban 429 millió dolláros jogdíjbevételt generált, legnagyobb részben a keresőkkel való megállapodásokból - azóta a szervezet nem közölt frissebb információkat.

Miután a Firefox felhasználói bázisa az utóbbi években folyamatosan zsugorodik, nem csoda, hogy a Mozilla egyre inkább próbál új bevételi forrásokat kiépíteni. A szervezet tavaly új, előfizetéses szolgáltatásokkal igyekezett új lábakat találni, ugyanakkor mint azt a cég belső levelében is elismeri, alábecsülte a hasonló termékek felépítéséhez szükséges időt. A próbálkozások között ott van a cég VPN szolgáltatása, illetve a szervezet rövid ideig fizetős, vállalati támogatást is kínált böngészőjéhez, ám ez utóbbit gyorsan vissza is vonta, noha továbbra is dolgozik a konstrukció véglegesítésén.

A leckéből tanulva a cég 2020-ban már jóval konzervatívabb becslésekkel dolgozik majd, várható bevételeit illetően. Baker szerint a leépítéseket megelőzően a szervezet innovációs alapjának felszámolását is fontolóra vette, ugyanakkor ezt az ötletet végül elvetette, miután a mintegy 43 millió dollárra rúgó alapra szükség van a későbbi új termékek fejlesztéséhez. A szervezet jelenleg az Egyesült Királyságban és Franciaországban is folytatja az elbocsátások kapcsán a helyi törvények által megkövetelt egyeztetéseket. A vállalat az ügyben sajnálatának adott hangot és azt ígéri, bőkezű juttatásokkal búcsúzik majd az érintettektől. A TechCrunch szerint a Mozilla 2018-ban világszerte nagyjából ezer alkalmazottal rendelkezett.