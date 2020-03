Búcsút int a TLS 1.0-nak és 1.1-nek a Firefox 74

A frissen befutott kiadás a DoH-ra is nagyobb hangsúlyt fektet.

Megérkezett a Firefox 74, amelyben a Mozilla, ahogy az várható volt, a TLS 1.0 és 1.1 halálos ítéletét is kimondja. A böngésző így már csak a TLS protokoll 1.2, illetve annál újabb verzióit támogatja a HTTPS kapcsolatok titkosításához. Szerencsére az internet túlnyomó részét ez a lépés már nem érinti, ugyanakkor még mindig akad mintegy 850 ezer weboldal, amely az elavult titkosítást használja - ezekre látogatva már egész oldalas figyelmeztetés jelzi a felhasználóknak, hogy az adott oldal nem biztonságos.

De más fontos újítások is akadnak a 74-es kiadásban, ilyen a néhány hete már beharangozott DoH (DNS over HTTPS) alapértelmezett bekapcsolása az Egyesült Államokban élő felhasználók számára - persze manuálisan bárhol lehetőség van aktiválni a funkciót. A DoH célja, hogy az eszközök a DNS lekéréseket ne egy titkosítatlan, illetéktelenek által is megfigyelhető kapcsolaton végezzék, hanem titkosított, biztonságos HTTPS kapcsolaton keresztül. Ez nem csak az adatokra vadászó vagy épp azokat módosítani próbáló támadók dolgát nehezíti meg, de a nagyüzemi adatgyűjtést is.

Emellett az új kiadással a Mozilla megfosztja a külső alkalmazásokat a böngészőkiegészítők telepítésének lehetőségétől, a korábban harmadik féltől származó appok által feltett kiegészítőket pedig a felhasználók az Add-ons Manager felületén igény szerint eltávolíthatják.

Ha pedig már a kiegészítőknél járunk, a frissítést követően továbbá a böngésző már a Facebook Container telepítését is felajánlja. Ez utóbbi add-on azt hivatott meggátolni, hogy a Facebook saját felületén túl is kövesse a felhasználókat, ehhez pedig blokkolja a weboldalakon az olyan funkciókat, mint a facebookos bejelentkezés, a lájkolás vagy a közösségi oldalra mutató kommentelés lehetősége - persze mindezt egyenként igény szerint be lehet kapcsolni a különböző webes felületeken. A fentieken túl szokás szerint több biztonsági javítás és bugfix is érkezik az új kiadással. A Firefox 74 már mindenki számára elérhető.