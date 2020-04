Az új Edge a második legnépszerűbb asztali böngésző

A Microsoft böngészője idén márciusban utasította maga mögé a korábbi ezüstérmes Firefoxot.

Jót tett a Chromiumra váltás a Microsoft Edge-nek, ahogy a Bleeping Computer a NetMarketShare adatai alapján beszámolt róla, a böngésző felhasználószámának idén márciusban sikerült meghaladni a rivális Mozilla Firefoxét, így az Edge a Chrome után már a második legnépszerűbb asztali böngésző a piacon.

A Firefox és az Edge már idén februárban is szinte fej fej mellett haladt, akkor a Microsoft böngészője 7,38 százalékos piaci részesedést tudhatott magáénak, míg a Mozilláé egy hajszállal vezetett, a maga 7,57 százalékával - a legnépszerűbb böngésző, ahogy most is, februárban is a Chrome volt, amely 67,27 százalékkal toronymagasan vezette a mezőnyt.

netmarketshare

A dobogó alsó két fokán idén márciusban zajlott le a helycsere, a hónapban a chromiumos Edge piacrésze 7,59 százalékra hízott, míg a Firefoxé kissé visszaesett, 7,19 százalékra. Ezzel az Edge történetében először tudta megelőzni a Mozilla böngészőjét, amely az elmúlt év során jól látható zsugorodáson ment keresztül: 2019 márciusában még a piac 9,27 százalékát uralta. Ez egy év alatt 2,08 százalékpontos csökkenést jelent a Firefoxnak, és hasonló mértékű, 2,39 százalékpontos növekedést az Edge-nek, amely mutatója egy évvel ezelőtt még 5,2 százalékon állt.

Nem meglepő, hogy a chromiumos alapok jó hatással voltak a Microsoft Edge felhasználószámára, hiszen azzal a legnépszerűbb (idén márciusban 68,5 százalékos piacrészt birtokló) Chrome teljesítményét, és nem utolsó sorban annak kiegészítőit is elérhetővé teszi felületén. A teljes Chrome Web Store-os kínálat mellett persze az is komoly versenyelőny, hogy az Edge-et a vállalat minden Windows 10-es PC-re el tudja juttatni a Windows Update-en keresztül, amire a közeljövőben számíthatnak is a felhasználók, és ami vélhetően ismét szemmel látható bázisnövekedést jelent majd a böngészőnek.