Saját brandje alatt dobja piacra legújabb okostelefonjait a TCL

A főleg licencelt márkanevekkel dolgozó gyártó most TCL logóval olcsó, 5G-s modellt is villantott.

Teljes egészében saját márkanevével fémjelzett okostelefonokat dob piacra a TCL. A gyártó készülékeivel már sokat találkozhattunk, azok azonban eddig jellemzően valamilyen ismert, licencelt brand neve alatt láttak napvilágot. Ilyenek voltak többek között az androidos BlackBerry KeyOne modellek, illetve a gyártó használja az Alcatel márkanevét is.

A frissen bejelentett készülékek hátoldalán azonban már a TCL saját logója tűnik fel, az eszközökkel a cég a belépő-, középkategóriás mezőnyöket veszi célkeresztjébe. Három új modellről van szó, ezek a TCL 10 5G, a TCL 10 Pro és a TCL 10L. A specifikációkat és az árazást a gyártó egészen érdekesen lőtte be, ugyanis míg a TCL 10 5G, ahogy arra neve is utal, 5G támogatással érkezik, és a trió leggyorsabb processzorát kapta, mégsem ez a legdrágább modell a palettán, utóbbi cím a TCL 10 Prót illeti.

A készülék ezt kijelzőjével és kamerarendszerével érdemelte ki: a TCL 10 Prón egy 6,47 hüvelykes AMOLED panelt találunk, 1080x2340 pixel felbontással és 398 PPI pixelsűrűséggel. A panel mögött található az ujjlenyomat-olvasó, a készülékbe továbbá egy Qualcomm Snapdragon 675 processzor jutott, két darab 2 gigahertzes Kryo 460 Gold és hat 1,7 gigahertzes Kryo 460 Silver maggal, a lapkához pedig 128 gigabájt tárterület és 6 gigabájt RAM társul.

Az említett hátlapi kamerarendszer egy 64 megapixeles fő szenzorból, egy 16 megapixeles ultraszéles látószögű kamerából, egy 5 megapixeles "gyenge fényviszonyokhoz szánt" szenzorból és egy 2 megapixeles mélységérzékelőből áll, az előlapra pedig egy könnycsepp-notch-ba ültetett, 24 megapixeles szelfikamera jutott. A készüléket egy testes, 4500 mAh kapacitású akku látja el szuflával, ami az aránylag alacsony fogyasztású processzor mellett derekas üzemidőt ígér. A készülék várhatóan még az idei második negyedévben piacra kerül, Android 10-zel a fedélzetén, 450 eurós ajánlott fogyasztói áron.

5G OLCSÓN?

Ennél valamivel olcsóbb lesz a TCL 10 5G, amely 400 eurós árcédulával érkezik, ezzel az egyik legkedvezőbb árú 5G-s modell a piacon - noha azt egyelőre nem tudni, a telefon mikor lesz kapható. A kijelzőméret itt valamivel nagyobb, 6,53 hüvelyk, ugyanakkor itt már LCD panelről van szó, amelynek bal felső sarkába ütött kameralyukat a gyártó, abban pedig egy 16 megapixeles szenzor figyel. A kijelző felbontása itt is 1080x2340, noha a nagyobb méret miatt egy hajszállal kisebb, 395 PPI pixelsűrűséget produkál. Az eszközben a Qualcomm Snapdragon 765G chipje dolgozik, az egy darab 2,4 gigahertzes Kryo 475 Prime, egy 2,2 gigahertzre belőtt Kryo 475 Gold és hat darab 1,8 gigahertzes Kryo 475 Silver magot sorakoztató lapka nem elhanyagolható teljesítménybeli előnyt jelent a Pro modellhez képest. Ehhez a fentiekhez hasonlóan 6 gigabájt RAM és 128 gigabájt tárterület párosul.

A hátoldali kamerarendszer hasonlít a TCL 10 Prónál látottakhoz, annyi különbséggel, hogy az ultraszéles látószögű kamera felbontása itt mindössze 8 megapixel, az 5 megapixeles kamerát pedig itt makró szenzorként jelöli meg a gyártó. Ebben a modellben is egy 4500 mAh kapacitású akkut találunk. Említést érdemel továbbá, hogy az ujjlenyomat-olvasó itt már nem a kijelző mögé rejtve, hanem a hátlapon kapott helyet.

A TCL 10L első blikkre szinte teljesen úgy néz ki mint az 5G modell, előlapján ugyanazt a panelt és kamerát találjuk és hátlapján is négy szenzor figyel, noha itt a fő érzékelő felbontását 48 megapixelre, a makró kameráét pedig 2 megapixelre tekerte vissza a gyártó. Az eszközben a Qualcomm négy Cortex-A73 és négy A53 maggal szerelt Snapdragon 665 processzora dolgozik, továbbra is 6 gigabájt RAM és igény szerint 64 vagy 128 gigabájt tárterület mellett. Az akku kapacitása itt 4000 mAh. A kompromisszumok az árban is érezhetők, a készüléket 250 eurós ajánlott fogyasztói áron dobja piacra a cég, még az idei második negyedév során. A frissen bejelentett telefonok a gyártó tervei szerint Európában is elérhetők lesznek.

Valószínűleg nem véletlen, hogy a TCL saját brandjét is elkezdi egyre inkább előtérbe tolni, mint azt a vállalat elmúlt hónapokban kiszivárgott, majd be is mutatott egzotikus prototípusai jelzik, a cég maga is komoly erőfeszítéseket tesz a hajtogatható kijelzők lehetőségeinek kiaknázására. Könnyen lehet, hogy a következő időszakban piacra kerülő készülékeivel szerzett nagyobb vizibilitással hosszabb távon akar megágyazni a később érkező, vélhetően borsosabb árú, hajtogatható (feltekerhető?) készülékeinek.