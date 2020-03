Elárulta a Microsoft, milyen vas dolgozik az Xbox Series X-ben

Az új generációs konzolban dolgozó vasról, illetve a számos szoftveres képességről is lehullt a lepel.

Betekintést engedett legújabb játékkonzoljának kulisszái mögé a Microsoft, a vállalat blogposztban tette közzé az Xbox Series X specifikációit. Ahogy a redmondi óriás hangsúlyozza, az eszköz fejlesztése során a teljesítmény mellett a kompatibilitás is kiemelt fókuszt kapott, a készüléken négy konzolgeneráció címei lesznek majd játszhatók.

AMD A LELKE MINDENNEK

Nem jön meglepetésként, hogy a formaterve miatt "hűtőszekrényként" is emlegetett konzolban AMD vas dolgozik, egész pontosan egy egyedi, nyolcmagos 3,8 gigahertzes csúcsórajelű Zen 2 processzor, illetve egy 52 CU-val operáló, 1,825 gigahertzen ketyegő, 12 TFLOPS teljesítményű, RDNA 2 GPU, 16 gigabájt GDDR6 memóriával megtámogatva.

A belső tárhelyről egy 1 terabájtos NVME SSD gondoskodik, a tárterület továbbá egy egyedi szabványt követő, ugyancsak 1 terabájtos bővítőkártyával is megtoldható, ebben a cég szerint pontosan ugyanaz az SSD található, mint magában a konzolban. A külső tárolók csatlakoztatása is támogatott, ehhez USB 3.2 kapcsolat áll rendelkezésre. Ahogy a korábban megjelent képekről is látható volt, optikai meghajtó is jutott az Xbox Series X-re, egész pontosan egy 4K UHD támogatással érkező Blu-Ray meghajtó.

A vállalat szerint az eszköz gond nélkül megbirkózik a 4K tartalmakkal 60 FPS mellett, de a fejlesztőknek a cég a 120 FPS opcióját is elérhetővé teszi, ami különösen az e-sportokban lehet mérföldkő. A konzol egyik legfontosabb újítása a hardveresen gyorsított DirectX raytracing, amely a játékokban a valósághű megvilágítás, árnyékok, fényeffektusok előtt nyitja meg a platform kapuit.

Ugyancsak említést érdemel az újdonsült Xbox Velocity Architecture: az új architektúrával a cég szoros integrációt ígér a hardver és a szoftver között, blogposztja szerint azt kifejezetten a játékbeli tartalmak hatékony streamelésére hegyezte ki - ahogy fogalmaz, a fejlesztők számára így 100 gigabájtnyi asset lesz azonnal elérhető. Ebből a leginkább a méretes bejárható területeket kínáló, open-world játékok profitálhatnak majd, amelyeknél a nagy mennyiségű megjelenítendő tartalom gyorsan elérhető lesz, így nem kell majd a fejlesztőknek olyan kerülőutakat találni a játéktér betöltésének elrejtésére, mint a játékos elé tett hosszú folyosók. - illetve a megoldás a gyorsabb játékon belüli utazásnak is teret ad majd.

Szintén érdekes a az új, DLI (Dynamic Latency Input) funkció, amelytől a gyártó rendkívül alacsony késleltetést ígér: azzal a fejlesztők pontosabban szinkronizálhatják a felhasználók beviteli eszközeinek jeleit az adott játék renderelési mechanizmusaival - a cég egészen odáig megy, hogy az új modell lesz a valaha megjelent legreszponzívabb konzol. Mindezek mellett a vállalat az új eszközzel látványosan lecsökkent töltési időket vetít előre, az izmos vasnak és SSD-nek hála. A Microsoft saját konzoljának fejlesztése mellett a tévégyártókkal is együtt dolgozott, hogy az új generációs modellek készen álljanak az Xbox Series X olyan képességeinek támogatására, mint a PC-khez szánt monitorokból már ismerős VRR (Variable Refresh Rate) vagy az ALLM (Auto Low Latency Mode).

ODA-VISSZA KOMPATIBILIS

A korábban már felvillantott Quick Resume technológia is tiszteletét teszi az eszközön. Már a jelenlegi konzolokon is lehetőség van a félbehagyott játékok későbbi egyszerű folytatására, az új modellen azonban erre több címnél is lehetőség lesz, a félbehagyott játékállások a kiválasztott címeknél egy gombnyomással folytathatók, akár a konzol teljes kikapcsolása, vagy áramtalanítása után is, sőt, még rendszerfrissítés után sem vesznek el.

Ahogy a vállalat korábban is ígérte, az új csúcskonzolon az Xbox One-ra, Xbox 360-ra és az eredeti Xboxra íródott játékok is változatlanul játszhatók lesznek, illetve meglévő kontrollereiket is párosíthatják majd a felhasználók a készülékkel. Az Xbox Series X saját kontrollerei egyébként USB-C-n és Bluetooth LE-n is működnek majd, utóbbi esetben AA elemeket kell azokba pattintani.