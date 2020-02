Elérhető Androidon a Microsoft összegyúrt Office appja

Stabil verzióban is elrajtolt az Office Mobile, igaz egyelőre csak a Google platformján.

Elrajtolt a Microsoft összevont mobilos Office alkalmazásának első, stabil verziója Androidon: a vállalat már tavaly novemberben, Ignite konferenciáján beharangozta az appot, az ugyanakkor egészen idáig csak tesztüzemben, az Office Insider program résztvevői számára volt elérhető.

Az egyszerűen Office Mobile névre keresztelt alkalmazás a cég Word, Excel és PowerPoint szoftvereinek főbb funkcióit kombinálja azon felhasználók számára, akiknek nem feltétlenül van szükségük a fenti trió képességeinek teljes skálájára. Az alkalmazással létrehozhatók, olvashatók és szerkeszthetők a fenti dokumentumtípusok, valamint egy sor további funkcióval is kiegészül.

Az alkalmazás lehetőséget kínál képek, dokumentumok szkennelésére a telefon kamerájával, amelyeken a szöveg felismerésére is képes, beleértve a táblázatokat is, sőt QR kódokat is beolvashatunk vele. A megoldással PDF-ek is olvashatók és alá is írhatók, illetve gyors jegyzeteket is készíthetünk vele, amelyek a Windows 10-es Sticky Notes alkalmazással is szinkronizálhatók.

Az egyesített mobilos Office appot tehát már bárki ingyenesen letöltheti a Google Play Store-ból - de mellette természetesen a cég önálló mobilos irodai alkalmazásai is elérhetők maradnak az Office 365 előfizetők számára. Azt egyelőre nem tudni, iOS-en mikor várható a stabil Office Mobile érkezése. Az Android Police szerint továbbá egyelőre a táblagépek támogatása sem száz százalékos (és a Chromebookoké sem) - a nagykijelzős optimalizáció úgy tűnik még hátravan, ugyanakkor miután a Microsoft dedikált mobilos Office alkalmazásai gond nélkül működnek a nagyobb megjelenítőkön, vélhetően itt sem kell sokat várni a méretesebb képátlóhoz szabott UI-ra.