Letölthető a Windows 10X-szel szerelt Microsoft Emulator

A fejlesztők már kipróbálhatják alkalmazásaikat a kétkijelzős eszközökre szánt rendszeren.

Már el is kezdhetik alkalmazásaikat Windows 10X-re szabni a fejlesztők, a Microsoft ugyanis korábbi ígéretének megfelelően kiadta a rendszerhez szánt első emulátorát. A Microsoft 365 Developer Day-en bejelentett megoldással a fejlesztőknek lehetőségük nyílik a Windows 10X éles rajtja előtt tesztelni alkalmazásaikat, hogy azok megfelelően jelenjenek meg és működjenek a kétkijelzős eszközökre kihegyezett rendszeren, illetve az azt futtató, várhatóan még idén megjelenő, Microsoft Surface Neo készüléken.

A rendszer egyik fontos újítását a konténerek hozzák majd, az alkalmazások zömét saját, elkülönített tárolókban futtatja, hogy a frissítések ne befolyásolják azok működését, és a appok által felemésztett rendszererőforrások is egyszerűbben szabályozhatók legyenek, már csak az üzemidő miatt is. Utóbbi kritikus pont lesz a kétkijelzős eszközöknél, a két panel ugyanis jóval nagyobb terhet ró az akkumulátorra, mint a hagyományos notebookok egyetlen képernyője.

A vállalat minden win32, PWA és UWP alkalmazástól egyaránt megköveteli majd a konténerekkel való működést. A ZDNet szerint a konténerek hasonlítanak majd ahhoz a modellhez amelyet a vállalat a Windows Subsystem for Linux futtatásához is használ. A rendszer összesen háromféle konténert alkalmaz majd, ezek a már létező MSIX, a Native (UWP), illetve a Win32 - ez utóbbi hivatott többek között a létező win32, WinForms és Electron appok számára is biztosítani a megfelelő kompatibilitást. A lap szerint a Windows 10X-en az összes win32 alkalmazás egyetlen konténerben fut majd. A vállalat arra törekszik, hogy a lehető legtöbb jelenleg elérhető alkalmazás bármilyen fejlesztői módosítás nélkül is használható legyen a rendszeren.

A Microsoft Emulatort letöltők, ahogy a vállalat blogposztjában is kiemeli, a Windows 10X egy még erősen fejlesztés alatt álló verziójához jutnak hozzá, ennek megfelelően frissítésekre is gyakran számíthatnak. Az emulátorral nem csak a kétkijelzős megjelenítés szabályozható, de az appok különböző zsanérállásokhoz kapcsolt viselkedése is - más-más funkciót hozhat elő, ha az eszközt hagyományos notebookként használjuk vagy épp nyitott könyvként felállítva vetjük be.

A Neo párjára, az androidos Surface Duóra szánt alkalmazásokat egy ideje már lehetőség van tesztelni a Microsoft által kiadott emulátorban. A cég most az okostelefonhoz szánt preview címkés SDK-t is frissíti, azzal már a macOS, Linux, és Windows felhasználókat egyaránt támogatja, ileltve Android Studio, Visual Studio és VS Code integrációt is biztosít.