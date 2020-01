Megnyitja Project Verona programnyelvének forrását a Microsoft

A biztonságfókuszú, a Rust által ihletett nyelv részletei GitHubon már elérhetők.

Megnyitja tavaly bejelentett, Project Verona néven futó programnyelvének forrását a Microsoft, a biztonságközpontú nyelv részletei immár GitHubon szabadon elérhetők - a lépéssel a vállalat azt reméli, sikerül partnereket találnia az egyelőre gyerekcipőben járó nyelv fejlesztéséhez.

A vállalat először tavaly decemberben beszélt az régebbi kódok biztonságán is javítani hivatott, kezdeményezésről, amely több területen bevallottan a Mozillától megismert Rusttól merít - és már akkor előrevetítette a nyelv forrásának megnyitását. A Microsoft a Project Veronával a biztonsági szempontból kockázatosnak ítélt nyelveken, például C-ben íródott kód köré húzna védvonalat, utóbbi kódokból máig tetemes mennyiség található a vállalat legacy kódbázisaiban.

Hogy Microsoftnak szüksége van új, biztonságosabb programnyelvekre az is jól mutatja, hogy a Windows szokásos patch keddi javítócsomagjaiban az orvosolt hibák túlnyomó része, több mint 70 százaléka a használt nyelvek gyengeségeiből adódó, memóriakezelési bug. A Rust épp az ilyen problémák megoldására íródott, a Microsoft pedig már több termékét elkezdte átírni a Mozilla által fejlesztett nyelvre. A teljes körű átállás ugyanakkor a redmondi óriásnak is nagy falat, így a cég igyekszik a továbbra is használatban lévő, ugyanakkor biztonsági szempontból kockázatot jelentő kódoknak is biztonságos platformot biztosítani.

A projekt GitHub oldalán a cég hangsúlyozza, hogy a Project Verona továbbra is a fejlesztés korai szakaszában jár, a forrás megnyitásával pedig a vállalat az akadémiai együttműködéseknek igyekszik a nyelv kapcsán teret adni - a cég továbbá azt is világossá teszi, hogy a Verona egyelőre nem alkalmazható a kutatás keretein túl. A Project Veronával a cég olyan kérdésekre igyekszik választ találni, hogy lehet-e konkurrens mutáció nélküli nyelvvel skálázható memóriakezelést építeni, vagy épp a nyelvszintű régiók felhasználhatók-e a kompartmentalizáció, vagy rekeszesítés támogatásához. Az érdeklődők tehát a Project Verona újdonságait már GitHubon is követhetik, a Microsoft pedig az együttműködésekre is nyitott az új nyelv fejlesztése kapcsán.