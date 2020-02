Itt a Windows Terminal utolsó preview kiadása

A frissítés más újítások mellett parancssori argumentumokat hoz - a stabil kiadás már a küszöbön van.

Megjelent a Windows Terminal utolsó preview kiadása, a nyílt forrású parancssor-alkalmazás ezzel 0.9-es verziójához érkezett. A frissítés egy sor fontos újdonságot hoz, mint a parancssori argumentumok támogatása, vagy a PowerShell profilok automatikus létrehozása.

A Windows Terminal parancssorból is indítható, a "wt" utasítással, ehhez mostantól további argumentumok is hozzáfűzhetők, amelyekkel egyebek mellett lehetőség van megadni, hogy a terminál melyik könyvtárból nyíljon meg ("-p" parancs), vagy épp azt, hogy milyen tabok nyíljanak meg induláskor ("new-tab") - de akár egyből nyithatunk osztott ablakos nézetet is, az ablak két felében különböző parancssoros környezetekkel ("split-pane"). Ahhoz, hogy már indításkor megadjuk, a nyitott tabokból melyikre kerüljön először a fókusz, a "focus-tab" parancsot vethetjük be.

Python és Appmenedzsment rendezvényekkel indítjuk a szezont (x) Február 26-27-én indul a HWSW free! ingyenes meetupsorozat, márciusban pedig 30 órás online képzéseket indítunk!

Az egyes fájlok elérési útjainak megadása is egyszerűbbé válik, a Windows Terminal 0.9-ben már elég azokat a fájlkezelőben megnyitott könyvtárból az egérrel a parancssorra húzni, az pedig automatikusan bemásolja a szóban forgó fájlhoz tartozó útvonalat. Mindezek mellett az új kiadásban lekapcsolható az összes megnyitott lap egyidejű bezárására vonatkozó megerősítési kérelem, ha valaki netán gyakran zárna be méretes tabcsokrokat. A frissítéssel a Microsoft a PowerShell profilok létrehozását is automatizálja, a Windows Terminal automatikusan felismeri az adott gépen megtalálható összes telepített PowerShell verziót és el is készíti az azokhoz szánt profilokat.

Mindezek mellett egy sor kisebb javítást és csiszolást is eszközölt az utolsó preview-n a vállalat, az alkalmazás például már a kisegítő lehetőségekkel, így a Microsoft Narrator szövegfelolvasójával is együttműködik. Ennek megfelelően a Windows Terminal már nem omlik össze, ha a Narrator is fut, illetve azzal a szavankénti navigációra is lehetőséget biztosít. A Windows Terminal emellett már a háttérképekhez megadott, érvénytelen elérési utaktól sem roskad össze, illetve a felugró ablakok megjelenésén is csiszolt a vállalat. A Windows Terminal első stabil főverziója várhatóan még 2020 első felében megjelenik.