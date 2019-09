Szinte teljesen kijelzőbe tekerte kísérleti csúcstelefonját a Xiaomi

A korlátozott számban megjelenő Mi Mix Alpha képernyője bőven átlóg a telefon hátoldalára is. Az elképzelés rendkívül látványos, az azonban egyelőre kérdéses, gyakorlatban mennyire lesz jól használható.

Nem csak hajtogatható kijelzővel lehet futurisztikus okostelefont tervezni, a Xiaomi frissen bemutatott Mi Mix Alpha modellje maradt a hagyományos "merev" kialakításnál - cserébe viszont a cég majdnem az egész telefont kijelzőbe burkolta. A panel a telefon szélein nem csak meghajlik, de tovább folytatódik, és a hátlap jelentős részét is kitölti, csak egy aránylag keskeny, a kameráknak és antennáknak otthont adó kerámiacsík szakítja meg a hátoldali panelt.

A végeredmény rendkívül látványos, persze ezzel párhuzamosan egy sor kérdést is felvet a készülék használata kapcsán. Egyelőre a Xiaomi is óvatosan áll az elképzeléshez és a Mi Mix Alphát csak koncepciótelefonként emlegeti - noha az eszköz korlátozott számban Kínában ténylegesen piacra kerül, még idén decemberben. Az egyedi kialakítás és a kis darabszám fényében persze nem meglepő, hogy az ár rendkívül borsos lesz, több mint 2800 dollárnak megfelelő összeget kér el a telefonért a gyártó.

A kínai cég egyébként már korábban is igyekezett feszegetni az okostelefonos kijelzők aktuális határait: a Mi Mix első generációja például már 2016-ban jórészt kávák nélküli kialakítást kapott. Akkor ugyanakkor csak az előlapi kamerával és hangszóróval kellett sakkoznia a gyártónak, most azonban az oldalsó gombokkal is kellett kezdeni valamit - arról nem is beszélve, hogy azt is meg kellett oldani, hogy a telefont kézbe véve a panel ne regisztrálja érintésként a felhasználó teljes tenyerét.

A Mi Mix Alpha első fotói alapján a gyártó fenti problémák megoldása érdekében igyekezett maximálisan kihasználni a telefon kijelzővel borított oldalait, ahova nyomásérzékeny, virtuális hangerőgombokat helyezett (ahogy azt a Huawei Mate 30 Prónál is láthattuk), illetve ide költöztette az értesítési sávot, vagy legalábbis annak egy részét is, a telefon oldalán az akku töltöttségi szintje, az aktuális hálózat, a Bluetooth állapota és a beállított riasztások ikonja is megtalálható. A bekapcsológombbal a cég nem kockáztatott, az továbbra is fizikai gomb maradt, és a készülék tetejére költözött.

Az előlapi kamerával a cégnek most nem volt gondja, azt teljesen ki is gyomlálta az eszközről, miután a hátlapi kijelzőrész bőven elég hozzá, hogy a telefont megfordítva jól látható legyen rajta a kamera képe. Utóbbiból mindjárt hármat is találunk a hátlapon, az elsőben egy egészen brutális, 108 megapixeles szenzor található, ehhez társul egy 20 megapixeles széles látószögű kamera, illetve egy 12 megapixeles, 2x zoomot kínáló telefotó lencse. A telefon vaskos árába bőven belefért a jelenleg elérhető legkomolyabb csúcshardver, azaz egy Snapdragon 855+ lapka, továbbá 12 gigabájt RAM, és 512 gigabájt tárhely, egy 4050 mAh kapacitású akkuval kiegészítve - természetesen mindez 5G támogatással megspékelve.

Visszakanyarodva a kijelzőhöz, annak "kihajtogatott" képátlója 7,92 hüvelyk, összesen pedig 2088x2250 pixel sorakozik rajta. Értelemszerűen a készülék esetében különösen fontos szempont a karcok elleni védelem, azt ugyanakkor egyelőre nem tudni, hogy a kijelzőt - és így a telefon legnagyobb részét - milyen üveg borítja, a Xiaomi egyelőre csak annyit árult el, egy "strapabíró" védőréteg került rá.

Ahhoz pedig hogy a telefon használható is legyen, magyarán ne nyomkodjuk akaratlanul is a kijelző hátlapját az eszközt kézben fogva, a Xiaomi saját fejlesztésű AI rendszerét veti be, amely a gyorsulásmérőre és egyéb szenzorokra, valamint az épp használat alkalmazások adataira támaszkodva folyamatosan figyeli a telefon pozícióját, és a kijelzőnek csak azon a részén regisztrálja az érintéseket, ahol arra valóban szükség van. Noha az XDA Developers kapcsolódó írásában arról beszél, a gyártó szerint az megoldás problémamentes, nagyon kíváncsiak leszünk rá, hogy muzsikál majd élesben. Az biztos, a Mi Mix Alpha az elmúlt évek egyik legegzotikusabb készüléke - és az is, hogy a telefontok-gyártók nem ezen a modellen fognak meggazdagodni.