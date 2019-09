Huawei Mate 30: vonzó vas, Play Store nélkül

Nagyon izmos lett a Huawei Mate 30 szériája, amely a nyers erő mellett több vakmerő újítást is hoz, de mire lesz mindez elég a Google-ökoszisztéma nélkül?

Az elmúlt hónapok megpróbáltatásainak dacára idén ősszel sem maradt új csúcsmodell nélkül a Huawei Mate szériája, a vállalat bemutatta a Mate 30 modelleket, élükön a Mate 30 Próval. A bejelentés kapcsán a legnagyobb kérdőjel nem a dizájn vagy a hardver, sokkal inkább a szoftverplatform, a kapcsolódó szolgáltatások és alkalmazásbolt körül lebegett, hiszen az Egyesült Államok tiltólistájára felkerült kínai óriás nem fér hozzá a Google ökoszisztémájához, és annak alkalmazásboltját sem teheti fel hivatalosan készülékeire.

Tényleg nincs Play Store

Úgy tűnik a bejelentésig a kínai óriásnak sem megegyeznie nem sikerült az Egyesült Államokkal, sem pedig kerülőutat nem tudott találni az ügyben: a vállalat csúcsmodellje Play Store és Google szolgáltatások nélkül érkezik. Helyette a vállalat saját Huawei Mobile Services (HMS) szolgáltatásait, illetve Huawei App Gallery alkalmazásboltját ajánlja a vásárlóknak, amelyek a készülékeken előre telepítve érkeznek.

Noha a Play Store-tól eltérő alkalmazásboltok használata a kínai felhasználóknak nem nagy érvágás, hiszen az országban számos alternatív felület elérhető, a (többé-kevésbé) biztonságos, Google-féle hivatalos alkalmazásbolt hiánya nagyban megnehezítheti a Mate 30 modellek értékesítését az európai piacon, főként miután csúcsmodellek lévén kifejezetten borsos árú telefonokról van szó. A HMS platformmal egyébként jelenleg a cég szerint 45 ezer app működik együtt - látható, hogy ha valóban saját alkalmazás-ökoszisztémát kell kiépítenie a cégnek, az hosszú és nehéz feladat lesz. A telefonok ettől függetlenül persze továbbra is Androidot futtatnak, méghozzá a nyílt forrású rendszer legújabb, 10-es kiadását, a vállalat EMUI10 felületével megspékelve.

A vas továbbra is üt

A Mate 30 Pro dizájnjáról a készülék után érdeklődők az elmúlt hetekben már részletes képet kaphattak, hiszen hatalmas mennyiségű fotó "szivárgott ki" a készülékről. Ennek nyomán nem jön meglepetésként, hogy a Mate 20 Prónál még négyzetes, elektromos főzőlapra hajazó hátlapi kameraplatform az új generációban kör alakú lett, amelyet egy a hátlap textúrájától némileg eltérő csiszolású gyűrű is körülvesz, abban pedig három helyett már négy szenzor figyel - a vakut a gyártó a kamerakarikán kívülre költöztette.

Az előlapon látványos változás nem történt, a Huawei megtartotta a kijelző tetején belógó notch-ot, a 3D mélységérzékelővel, gesztusszenzorral, környezeti fényérzékelővel, közelségérzékelővel és a szelfikamerával együtt, amelyeket utóbbi kivételével a Samsung csúcsmodelljei például feláldoztak a kijelzőbe ütött kamerák oltárán.

Ha pedig már a kijelzőnél járunk, azt a cég a szokottnál is jobban meghajlította, illetve kihúzta a készülék peremére - a gyártó szerint 88 fokos hajlításról van szó. Szemből nézve tehát gyakorlatilag egyáltalán nem látni a telefon oldalsó peremeit. A 18,4:9-es képarányú Flex OLED panel képátlója egyébként 6,53 hüvelyk, felbontása pedig 2400x1176 pixel - ezzel valamivel nagyobb lett a képernyő mint a tavalyi modellé, a felbontásból viszont kissé visszavett a gyártó. A DCI-P3, illetve HDR plecsnik azért természetesen innen sem hiányoznak.

A "lefolyó" kijelzőszélekkel már nem sok hely maradt a hangerőgomboknak, amelyeket a Huawei merész húzással teljesen el is hagyott a készülékről. Helyette a kijelző oldalán kétszer koppintva, majd ujjunkkal fel- vagy lefelé húzva szabályozhatjuk a hangerőt. Vakmerő lépésről van szó, egyelőre kérdéses ugyanis, hogy ez mennyire használható kikapcsolt kijelző mellett, esetleg a zsebben lévő telefonnál - előnye viszont, hogy a panel mindkét oldalán bevethető, így jobb és bal kézben tartva sem kényelmetlen. Az majd a telefont kipróbálva derül ki, hogy élőben mennyire kényelmes a megoldás.

Ahogy a tavasszal megismert P30 Pro esetében, a telefonáláshoz használt hangszóró itt is a kijelző mögé költözött, ahogy előbbi készüléknél, itt is a panel rezonanciája látja el a hangszóró szerepét. A hangszóróhoz hasonlóan az ujjlenyomat-olvasó is maradt a kijelző mögött.

Nem csak a körítés, a kamerák is frissültek

Visszakanyarodva a hátoldalra, a kamerasziget tehát összesen négy szenzornak ad otthont, a Mate 30 Pro esetében ez egy ultraszéles látószögű, f/1.8-as, 40 megapixeles szenzort, egy hasonló felbontású, optikai képstabilizációval megtoldott, f/1.6-os széles látószögű érzékelőt, egy ugyancsak OIS-sel ellátott, 8 megapixeles, f/2.4-es telefotó lencsét és egy 3D mélységérzékelőt jelent.

Az izmos kamerahardver mellé a cég az ultraszéles látószögű képeknél is felturbózott éjszakai fotókat, illetve HDR+ képeket ígér. Ami a videókat illeti, a készülékkel 60 FPS sebességű 4K HDR+ tartalmak rögzíthetők, illetve az "ultra slow motion" is ott van a képességek között - ilyenkor a kamera egészen brutális, 7680 FPS sebességre pörög fel, noha az egyelőre nem derült ki, milyen felbontás mellett.

A készülékben a vállalat nemrég az IFA-n bejelentett legfrissebb, HiSilicon Kirin 990 processzorát találjuk - utóbbiból a cég 4G és 5G támogatással rendelkező variánsokat is bemutatott, amelyek mind tiszteletüket teszik a Mate 30 szériában is. Ennek megfelelően Mate 30 Próból és a Mate 30-ból is kapható lesz 4G és 5G képes variáns is. Mindkét Pro variáns 8 gigabájt RAM-mal és 256 gigabájt tárterülettel érkezik.

Szoftveroldalon ha Play Store nem is, néhány érdekes képesség azért érkezik a készülékre, az új EMUI is megkapja a kötelezőnek számító Dark Mode-ot, továbbá a fentebb már említett gesztusszenzor is igába hajtható vele, az asztalra tett vagy letámasztott készülékek előtt intéssel görgethetünk az aktuális tartalmakban, kezünket ökölbe szorítva pedig képernyőképet készíthetünk - a megoldás például főzés közben jöhet jól a receptek olvasgatásához. A Mate 30 Pro továbbá már nem csak nagy kijelzőjével száll szembe a Samsung Galaxy Note famíliájával, a készülékre a stylus támogatás is megérkezett, a gyártótól ismert Huawei M-Pennel rajzolhatunk a kijelzőre - utóbbi 4096 nyomásszint megkülönböztetésére képes.

Az akku izmosabb, a fordított vezeték nélküli töltés tempósabb lett

A cégnek az akkun idén is sikerült hizlalni valamennyit, annak kapacitása 4500 mAh, ami ígéretes üzemidőt vetít előre. Az okostelefon 40 wattos vezetékes gyorstöltést, illetve 27 wattos vezeték nélküli töltést támogat, illetve a tavalyi Mate 20 Próval debütált, fordított vezeték nélküli töltés következő generációja sem maradt ki a képességek közül, amely a Mate 30 Pro hátoldalához illesztett készülékek háromszor gyorsabb töltését ígéri. A készülék, ahogy az manapság a csúcsmodelleknél már elvárható, IP68 besorolást kapott, azaz por ellen teljesen védett, víz alatt pedig 1 méter mélyen fél órát is kibír.

A gyártó a szokásos, színátmenetes opciókat is tartalmazó hátoldal variánsok mellett most két, "vegán bőr" borítású modellt is kiad mind a Mate 30 Pro, mind a Mate 30 esetében, narancs és türkiz színekben. A Huawei Mate 30 Pro árcédulája 1099 euró lesz, míg az 5G modellért 1199 eurót kell majd kicsengetni. Ahogy az lenni szokott, a Mate 30 Pro idén is kap Porsche Design kiadást, a Mate 30 RS néven emlegetett modell valódi bőrborítással, 12 gigabájt RAM-mal és 512 gigabájt tárterülettel licitál a Mate 30 Próra - na és persze kíméletlen, 2095 eurós árával.

Mezei Mate 30 is érkezik

A Pro kiadás mellé idén is jön a hagyományos Mate 30 is, szokás szerint valamelyest visszafogottabb képességekkel, de még mindig maradva a felső kategóriában. A két kiadás közötti leglátványosabb különbség az előlapi notch mérete, a Mate 30 ugyanis számottevően kisebb beugróval operál, cserébe viszont nem jut hely rajta a fenti szenzorseregnek.

A Mate 30 egy hajszállal nagyobb lett a Pro kiadásnál a maga 6,62 hüvelykes képátlójával, amelyen 2340x1080 pixel húzódik. A 19,5:9-es OLED panelt itt nem hajlította meg a vállalat, noha oldalait igyekezett vékonyra húzni. A Mate 30-ban ugyanazt a processzort találjuk, mint amelyet fentebb a Pro kiadásban is láthattunk, és a RAM mérete is marad 8 gigabájt, belső tárhelyből viszont 128 gigabájttal kell beérni.

A kamerák terén is visszatekerte kicsit a cég a potmétert, a készülék egyébként ugyancsak kerek hátlapi elemében az ultraszéles látószögű szenzor itt csak 16 megapixeles, a fő, 40 megapixeles érzékelőből pedig hiányzik az optikai képstabilizáció - a 8 megapixeles telefotó lencsénél ugyanakkor megmaradt. A mélységérzékelő helyén itt a lézeres fókuszhoz szükséges hardver figyel.

Egy kicsit az akkuból is kiharapott a cég, az a Mate 30 esetében 4200 mAh - viszont a fentebb látott vezetékes és vezeték nélküli töltési opciók itt is adottak, beleértve a fordított vezeték nélküli töltést is. Mindez pedig egy IP53 védettségű házban található, vagyis az eszköz por ellen védelmet élvez, illetve kisnyomású vízsugárnak is minden irányból ellenáll. A Huawei Mate 30 799 eurós áron kerül a boltokba - az 5G-s modell ára egyelőre nem ismert.