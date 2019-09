Okosórát és okostévét is villantott telefonjai mellett a Huawei

A vállalat Watch GT 2 okosórái akár két hétig is bírják egy feltöltéssel, a Huawei Vision okostévé pedig a Honor Visiontől megismert irányvonalat viszi tovább.

Nem csak az impresszív vassal, de sajnos Play Store nélkül érkező Mate 30 okostelefon-szériát leplezte le tegnap a Huawei, a vállalat a készülékek mellett legújabb okosóráját is bemutatta - illetve az is kiderült, a Honor albrand után már saját márkanevével is belép az okostévék piacára.

Watch GT 2, idén is LiteOS-szel a fedélzetén

A gyártó legújabb okosórája a Watch GT 2, amely 46 és 42 milliméteres átmérővel lesz kapható - előbbi modellhez 22, utóbbihoz 20 milliméteres óraszíj párosul. A nagyobb órán egy 1,39 hüvelykes OLED kijelző található, 454x454 pixel felbontással, míg a kisebbik Watch GT 1,2 hüvelykes OLED-jén 390x390 képpont sorakozik. A motorháztető alatt mindkét méretnél ugyanazt a Kirin A1 chipsetet találjuk, 2 gigabájt tárterülettel, Bluetooth 5.1-gyel és GPS-szel felszerelve, illetve az optikai pulzusmérő is ott van a pakkban. Emellett a csatlakoztatott telefonon keresztül hívások is bonyolíthatók, az órán ugyanis mikrofon és hangszóró is helyet kapott - a funkció pedig a cég szerint telefontól akár 150 méterre eltávolodva is használható. Mindezt vízálló házba csomagolta a Huawei, az óra 10 percet akár 50 méter mélységben is kibír.

Machine learning és Scrum alapozó képzések indulnak! (x) A HWSW októberben induló gyakorlatorientált, 10 alkalmas, 30 órás online képzéseire most early bird kedvezménnyel lehet regisztrálni!

Az órán a vállalattól már ismert LiteOS rendszer fut, fókuszban idén is a fitneszfunkciókkal - a Watch GT 2 összesen tizenötféle testmozgást képes követni, az úszástól a kerékpározáson át az szabadsúlyos edzésig. Az okosórával az alvás is monitorozható, továbbá képes 10 percenként rögzíteni a felhasználó pulzusszámát, ez ráadásul a Huawei szerint nem veti vissza érezhetően az akkus üzemidőt - amely egyébként kifejezetten ígéretes, abból a nagyobb modellnél nem kevesebb mint két hetet ígér a gyártó átlagos használat mellett - de egy hétig a kisebb verzió is elketyeg. A Watch GT 2 várhatóan októberben kerül piacra, a kisebb modell 229, a nagyobb 249 eurós áron.

Terjeszkednek a tévés ambíciók

A vállalat eközben jóval nagyobb kijelzőkben is elkezdett gondolkozni, tegnapi eseményén a Huawei Vision okostévét is bejelentette. A nevezéktan erősen emlékeztet a Honor Vision modellre, azaz a cég Honor brand alatt nemrég bemutatott okostévéjére. A Huawei Vision háromféle méretben lesz kapható, 55, 65 és 75 hüvelykes képernyővel. Mindhárom variánsnál 4K Quantum Dot kijelzőről van szó, 120 hertzes frissítési rátájú panellel, amely az NTSC színtér 100 százalékát képes lefedni. Itt is felbukkan továbbá a tévé tetején elhelyezett, felugró kamera, amely használaton kívül a készülékbe süllyeszthető.

Nem meglepő módon a Huawei Vision is a cég saját fejlesztésű, Harmony OS rendszerét futtatja, amely egy sor AI funkciót is elérhetővé tesz, mint a hangparancsok támogatása, az arcfelismerés, vagy a felhasználó követése a kameraképen. A tévé emellett a vállalat HiLink platformját támogató okosotthon-kiegészítők központi hubjaként is működik. A Honor Vision távirányítójára mikrofon és touchpad is került, az ráadásul USB-C-n keresztül tölthető. A vállaalt azt egyelőre nem árulta el, mikor és milyen áron kerül piacra új tévéje.