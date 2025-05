Egységesítené az Apple a rendszerek elnevezéseit

A főbb szoftverkiadásoknál eddig használt sorszámos sémától megválni készülnek a cupertinóiak, ami már a közelgő kiadásoktól kezdve életbe léphet.

A Bloomberg iparági forrásai szerint az Apple változtatni készül a jövőben megjelenő operációs rendszerei elnevezési logikáján, és verziószámok helyett évszámokat használna jelölésként. Az autóiparban is látott módon azonban a kiadás utáni évet használná, tehát az idén ősszel érkező következő nagy iOS-frissítés az iOS 26 nevet kaphatja végül, holott a jelenleg alkalmazott sorszámozási logika mentén az iOS 19 következne. A névváltoztatás valamennyi operációs rendszert érintheti, tehát számítani lehet az iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 és visionOS 26 kiadásokra.

A cég hivatalosan a június 9-re ütemezett WWDC fejlesztői konferencián jelentheti be a változást, melynek lényegében a szoftververziók egységesítése a célja, és a fejlesztők számára is követhetőbbé tenné az aktuális kiadásokat. Az eddigi szivárgások alapján egy új vizuális és dizájnyelvet is bejelenthetnek a cupertinóiak, amire Solarium kódnéven hivatkoznak a belsősök, és valamennyi operációs rendszer, beleértve a watchOS, a tvOS és a visionOS megjelenése is ennek jegyében frissülhet. Korábbi pletykák arra utaltak, hogy ez lehet a leglátványosabb átalakítás a 2013-as iOS 7 óta.

Via Bloomberg.