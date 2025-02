Már minden előfizető használhatja a ChatGPT kutató-elemző ügynökét

A Pro után a többi prémium csomag előfizetői számára is elkezdődik a Deep Research bevezetése.

Az OpenAI február elején mutatta be friss ügynökfunkcióját a ChatGPT-n belül, ami több lépcsőn keresztül keresi és kutatja fel a felhasználó által kért információkat. A lényegében mélykutatást végző eszköz végkimenetként nem csak egyszerű szöveget ad meg, hanem összefoglalót mutat hivatkozásokkal ellátva, már a folyamat közben is. A felhasználók ezután további kérdéseket tehetnek fel szövegek, képek és további fájlok, például PDF-ek vagy táblázatok segítségével.

Bérezés, trendezés, 50-es lötyögés Kijött a legnépszerűbb hazai bérkutatás, átfutottuk mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni. Kijött a legnépszerűbb hazai bérkutatás, átfutottuk mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni.

Bérezés, trendezés, 50-es lötyögés Kijött a legnépszerűbb hazai bérkutatás, átfutottuk mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni.

A Deep Research nevű eszközt azóta csak a havi 200 dolláros ChatGPT Pro előfizetéssel rendelkezők érték el, de mostantól a Plus, Team, Enterprise és Edu csomag tulajdonosok is használhatják némi korlátozással - ők összesen havi 10 kutatási feladatot adhatnak ki a Deep Researchnek.

A Pro előfizetők számára ezzel együtt megnövelték a havi limitet 100-ról 120-ra. Maga a funkció működése is fejlődött, már képeket is beágyaz a hivatkozások mellé, és jobban támogatja a különféle fájltípusokat a dokumentumösszegzések során.

Az OpenAI állítása szerint az új eszköz egy kutatói elemzői szinten képes elvégezni az internetes kutatási munkát, de kiemeli, hogy ettől még előfordulhat hallucináció, tehát a Deep Research valótlan tényeket áshat elő, és nem tud minden esetben különbséget tenni a hiteles információk és pletykák közt. A keresés a szokásosnál lassabban zajlik ebben a módban, az egész folyamat 5-30 percet vesz igénybe, és kizárólag a webes felületen használható, az alkalmazásokba való integráció később követhezik.

Via TechCrunch.