Amerikában fog chipeket gyártani a Samsung az Apple-nek

Nagy fogásra tett szert a Samsung a félvezető chipek piacán zajló zavaros folyamatok közepette: az Apple bejelentése szerint a dél-koreai vállalat lesz a partnere a különféle Apple.eszközökbe, például az iPhone-okba szánt chipek szállításában, melyeket a texasi Taylor gyárban fognak legyártani. Az eddigi jelentések alapján a Samsung által gyártott chipek segíthetnek optimalizálni az almás mobilok teljesítményét és fogyasztását, de egy másik szivárogtató arról tesz említést, hogy a dél-koreai partner egy háromrétegű, fejlett CMOS képérzékelőt szolgáltathat a 2026-ban érkező iPhone 18 telefonokhoz. A Samsung korábban már készített A-sorozatú chipeket az Apple számára, de jó ideje senki más nem gyártott iPhone-chipeket a TSMC-n kívül, a dél-koreai fél az iPhone-okhoz szánt kijelzők, RAM-ok és memóriachipek beszállítójaként tevékeny.

Iparági források szerint a dél-koreai vállalat a texasi Austinban található S1 félvezetőgyár egy részét kifejezetten CMOS képérzékelők (CIS) gyártására alkalmas üzemrésszé alakította át, és havi 10 ezer wafer előállítására alkalmas a kapacitása. A gyártósor 2026 márciusában kezdheti meg működését, így a Samsungnak bőven lesz ideje arra, hogy több millió kameraszenzort szállítson az iPhone 18 sorozat darabjaihoz. A partnerség nagy esély a Samsung gyengélkedő félvezető üzletágának fellendítésére, mely a közelmúltban egy másik nagyértékű, 16,5 milliárd dolláros szerződésben állapodott meg a Teslával 2nm-es AI-chipek gyártásáról.

A dél-koreai cég mellett a Sony a másik cég, mely ilyen típusú három rétegből álló képérzékelők gyártására képes a világon. Az Apple számára azért lehet nagy fogás a Samsung, mert gyártóüzemmel rendelkezik az USA-ban, így helyben tudná beszerezni a chipeket, ezzel mentesülve a Trump által nemrég bejelentett újabb vámok alól - a Sony viszont kizárólag Japánban tud chipeket gyártani. Bár a Sony továbbra is uralja a csúcskategóriás képérzékelők piacát, az Apple lépése csökkenti az egyetlen szállítótól való függőségét, és támogatja az amerikai székhelyű beszerzésre irányuló törekvéseket.

Az amerikai elnök szerdán jelentette be, hogy „nagyjából 100 százalékos” vámot vethet ki a chipek és félvezetők importjára, ami alól kivételt képeznek azok a vállalatok, amelyek az Egyesült Államokban gyártanak, vagy elkötelezték magukat ilyen terv mellett. Az Apple a jövőre nézve közölte a Fehér Házban tartott eseményen, hogy összesen 19 milliárd félvezető chipet tervez beszerezni az Egyesült Államokból, és a következő négy évben összesen több mint 600 milliárd dollárt fektetne be az országban a helyi gyártási kapacitások kiépítésébe, ami 100 milliárddal több a korábban ígért 500 milliárd dollárnál.