Kutató-elemző ügynököt kapott a ChatGPT

Jól látszik az irány, hogy a meghatározó generatív AI-szolgáltatásokat és chatbotokat fejlesztő szereplők nem érik be a szövegek, képek és kódok generálásával, a következő lépés a komplett cselekménysorok végrehajtására képes AI-ügynökök fejlesztése. Az OpenAI január végén jelentette be az egyelőre korai kísérleti fázisban járó Operator nevű szolgáltatását, ami a cég első, még kezdeti stádiumban lévő AI-ügynöke.

A cég most egy újabb, autonóm módon feladatot végző ügynökfunkciót mutatott be a ChatGPT-n belül, ami több lépcsőn keresztül keresi és kutatja fel a felhasználó által kért információkat. A lényegében mélykutatást végző eszköz végkimenetként nem csak egyszerű szöveget ad meg, hanem összefoglalót mutat hivatkozásokkal ellátva, már a folyamat közben is. A felhasználók ezután további kérdéseket tehetnek fel szövegek, képek és további fájlok, például PDF-ek vagy táblázatok segítségével.

Az OpenAI állítása szerint az új eszköz egy kutatói elemzői szinten képes elvégezni az internetes kutatási munkát, de kiemeli, hogy ettől még előfordulhat hallucináció, tehát a Deep Research valótlan tényeket áshat elő, és nem tud minden esetben különbséget tenni a hiteles információk és pletykák közt. A keresés a szokásosnál lassabban zajlik ebben a módban, az egész folyamat 5-30 percet vesz igénybe, és kizárólag a webes felületen használható, az alkalmazásokba való integráció később követhezik.

A Deep Research a havi 200 dollárba (azaz körülbelül 80 ezer forintba) kerülő ChatGPT Pro előfizetéssel rendelkezők számára érhető el jelenleg. Lényeges különbség, hogy a Google két hónapja bejelentett, ugyanezt a nevet viselő AI-eszköze, ami hasonló funkcionalitással rendelkezik, mindössze 20 dollárért használható az AI Premium csomag részeként.

Az OpenAI automatizált kutató-elemzője esetén ráadásul további korláttal kell számolni: az előfizetők mindössze havi 100 kutatást végezhetnek a művelet számítási igénye miatt. A jövőben egy energiahatékonyabb modellt szeretne bevezetni az OpenAI, amivel a limit feljebb tornázhatóvá válik, ezen felül az olcsóbb Plus csomag előfizetői is megkapják a funkciót, várhatóan egy hónapon belül. Egyelőre földrajzi korlát is érvényben van, hiszen csak az amerikai felhasználók körében indult meg a bevezetés, az Egyesült Királyság, Svájc és az Európai Gazdasági Térség ügyfelei számára még nincs konkrét megjelenési időpont.