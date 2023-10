Jön a PS5-ös játékok streamelése a drágább előfizetéshez

A PlayStation 5 tulajdonosok letöltés nélkül játszhatnak bizonyos programokkal.

Miután a Sony bejelentette, hogy konzoljain is elérhetővé teszi az eddig Bravia Core néven ismert, csak a cég tévéire korlátozódó streamingszolgáltatást mintegy 2000 mozifilmmel, új információkkal jelentkezett a pár hónapja belebegtetett játékstreamelési lehetőséggel kapcsolatban is. Nick Maguire, a globális szolgáltatásokért felelős globális értékesítési alelnök júniusban beszélt róla, hogy elkezdte tesztelni a PS5-játékok felhőből való streamelését, ami a játékosok számára a PlayStation Plus Premium előfizetésen keresztül válik elérhetővé a következő hetek során.

A felhőalapú streamelés a PlayStation Plus Game Catalog és Game Trials PS5 játékait, valamint a játékosok által birtokolt, támogatott digitális PS5 játékokat érinti majd. A funkciót azonban csak a legdrágább, hazánkban jelenleg havi 6000 forintba kerülő Premium csomagba építhetik be, a PlayStation Plus Essential vagy Extra szintekbe nem. Az újgenerációs konzol tulajdonosainak tehát többé nem kell majd játékokat letölteni a konzolra, hogy futtassák a programokat, amennyiben ezt a csomagot használják.

A PS5-játékokat akár 4K felbontásban, 60 fps-sel lehet majd streamelni, de a legjobb minőség érdekében legalább 38 Mbps-os internetkapcsolatra lesz szükség. A funkció először Japánban válik elérhetővé október 17-én, Európába október 23-án, Észak-Amerikába pedig október 30-án érkezik, a támogatott országok listáján Magyarország is szerepel.