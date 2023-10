Konzolra is jön a Sony magas bitrátás streamingszolgáltatása

PlayStation 4 és PlayStation 5 konzolokon ad lehetőséget mintegy 2000 mozifilm streamelésére a Sony új alkalmazása. A korábban Bravia Core néven ismert, a játékgépeken már Sony Picture Core-ként található appon keresztül vásárolni és kölcsönözni is lehet a Sony Pictures Entertainment által készített filmeket, amit a PlayStation Plus Premium és Deluxe csomagjának előfizetői némi kedvezménnyel tehetnek meg. A tagok akár 100 filmhez is hozzájuthatnak ingyen, amiket reklámok nélkül tekinthetnek meg, a kínálatban megtalálható többek közt a Looper, a Kingsglaive: Final Fantasy XV, az Elysium és a Resident Evil Damnation címek.

Korábban már többször is felmerült az észrevétel, hogy a Sony a PS Plus előfizetők számára is lehetővé tehetne ingyenes streamelési lehetőséget, ezzel vonzóbbá téve a csomagot. Láthatóan mostanra szánta el magát a japán cég a lépésre, miután az éves PS Plus Premium előfizetés árát 120 dollárról 160 dollárra emelte. Maga az alkalmazás ingyenes, de a tartalmakat „bérelni” kell vagy megvásárolni.

A Sony blogposztja szerint a Bravia Core a többi platformon egyelőre megtartja nevét és csak jövőre esik a márkaváltás áldozatává, PlayStation-konzolokra pedig már 23 piacon érhető el az átnevezett app a PlayStation Media menüjében, többek közt az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon élők számára, a magyar elérhetőségről egyelőre nincs információ.

Az app PlayStation-verziója viszont (egyelőre) nem tartalmazza az egyik legfontosabb funkciót, ami miatt a Bravia és Xperia felhasználóknak annyira szimpatikus a szolgáltatás: a Sony Pure Stream technológiáját, amivel akár 80 Mbps sebességgel lehet streamelni HDR videókat. Ez ömagában nem túl beszédes szám, de összehasonlításként a Netflix átlagosan 25 Mbps-es sebességet ajánl a 4K-videókhoz, és a Sony túlszárnyalja a Prime Videót, a Maxot és más szolgáltatásokat is ilyen téren.

A magasabb bitráta lehetővé teszi, hogy a 4K Blu-ray lemezekhez hasonló minőségben közel veszteségmentes legyen a streaming. A dolgok jelenlegi állása szerint azonban a PlayStation eszközök Sony Pictures Core alkalmazásában nincsenek még erre vonatkozó beállítások és a technikai dokumentumok sem tesznek róla említést, de várhatóan a jövőben erre is sor kerülhet.