Felhőből streamelést tesztel a Sony a PS5-ös játékokkal

Egyes előfizetők anélkül jászhatnak, hogy adott címet le kellene tölteniük a konzolra.

A Sony megerősítette, hogy elkezdte tesztelni a PS5-játékok felhőből való streamelését, ami a játékosokhoz a PlayStation Plus Premium előfizetésen keresztül válik majd elérhetővé a jövőben – de egyelőre még csak tesztről van szó, és a bevezetés hozzávetőleges dátumát sem lehet tudni. A felhőalapú streamelés a PlayStation Plus Game Catalog és Game Trials PS5 játékait, valamint a játékosok által birtokolt támogatott digitális PS5 játékokat érinti majd, árulta el Nick Maguire, a globális szolgáltatásokért felelős globális értékesítési alelnök. A funkciót azonban csak a Premium csomagba építhetik be, a PlayStation Plus Essential vagy Extra szintekbe nem.

Vegyél részt átfogó fejlesztés-technológiai kutatásunkban! (x) Ha szeretnél pontos képet kapni az alkalmazás-fejlesztési technológiák hazai elterjedtségéről, akkor segíts és szánj pár percet kérdőívünk kitöltésére! Ha szeretnél pontos képet kapni az alkalmazás-fejlesztési technológiák hazai elterjedtségéről, akkor segíts és szánj pár percet kérdőívünk kitöltésére!

Vegyél részt átfogó fejlesztés-technológiai kutatásunkban! (x) Ha szeretnél pontos képet kapni az alkalmazás-fejlesztési technológiák hazai elterjedtségéről, akkor segíts és szánj pár percet kérdőívünk kitöltésére!

Az újgenerációs konzol tulajdonosai számára ezt azt jelentené, hogy többé nem kellene játékokat letölteni a konzolra, hogy futtassák a programokat. A Sony jelenleg támogatja a PS5-játékok streamelését PC-re, Mac-re, valamint iOS- és Android-eszközökre, de a PS5-öt kell gazdagépként használni a címek letöltéséhez és más eszközre streameléséhez.

Egy ideje már sejteni, hogy a Sony jobban ráfekszik a PS5 játékok felhőalapú streamelésére, de erről négy évvel azután beszél, hogy partnerségre lépett a Microsofttal, amelynek értelmében a vállalatok együttműködnek a jövőbeni felhőmegoldások fejlesztésében a játék- és tartalomstreamelési szolgáltatásokhoz, azonban 2019 óta nem sokat lehetett hallani az üzletről.