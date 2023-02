Ok nélkül repedezik egyes Galaxy Z Fold 3 mobilok képernyője

Újabb kijelzőgate látszódik a Samsungnál, ezúttal a 2021-es modell kapcsán.

Két héttel a Galaxy S23 csúcsmobilok bemutatója után kevésbé kellemes apropóból kerül rivaldafénybe a Samsung, méghozzá a 2021-ben piacra dobott Galaxy Z Fold 3 készülékek kapcsán. A hajtogatható modell több felhasználója is arról számolt be, hogy a függőleges síkon összehajtható óriáskijelző közepén repedések jelentek meg annak ellenére, hogy semmilyen különösebb fizikai sérülés vagy behatás nem érte a készüléküket.

Az érintettek elégedetlenségét tetézi, hogy a probléma egyeseknél a Z Fold 3 egy évre szóló garanciájának lejárta után merült fel, így akár fontolóra vehetik a telefon leváltását is. A hírról elsőként a PhoneArena számolt be több olvasói visszajelzés után, de a Redditen megosztott tapasztalatok közt is találni említéseket és fotókat megrepedt képernyőkről.

Az egyébként remek hardverrel felszerelt készülékbe vetett bizalomnak ezek a beszámolók kétségkívül nem tesznek jót. Holott az elődhöz képest a Z Fold 3 7,6 hüvelykes képátlójú panelja új, megerősített mechanikai védelmet kapott (Gorilla Victus), mely a Samsung szerint 80 százalékkal erősebb, mint az elődmodellnél használt megoldás. A mérnökök megerősítették a zsanért is, mely az új alumíniumötvözetnek köszönhetően 10 százalékkal lett erősebb a régebbi mechanikánál.