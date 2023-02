Ezekkel a zászlóshajókkal indul a szembeszélbe a Samsung

Hivatalosan is lerántotta a leplet a Samsung az idei Galaxy csúcsszériáról, ami nem meglepő módon az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően három modellt vonultat fel: a Galaxy S23 alapmodellt, az S23 Plust és a legerősebb S23 Ultra variánst. Ez az év a chipekkel kapcsolatban fontos irányváltást hoz a dél-koreaiaknál, mivel már nem a Samsung MX-től különálló egységként működő Samsung LSI részleg által gyártott Exynos lapkát szerelte be a nemzetközi piacra szánt eszközökbe.

A Galaxy S-sorozat Európában és Indiában értékesített példányaiba eddig rendszerint az Exynos chipek kerültek, melyek teljesítménye némileg elmarad a Qualcomm Snapdragon komponenseitől, amiknek a használatát olyan piacokra szűkítették, mint az Egyesült Államok, Kína, Japán és Latin-Amerika.

Nem meglepő hát, hogy a felhasználók részéről jószerével érkeztek a visszajelzések, hogy az ő piacukon is szívesebben látnák az erősebb hardvert, erre a kérésre reagált most a gyártó az alábbi módon: az Exynos komponenseket az alacsonyabb kategóriás készülékekbe száműzi. A Samsung LSI tavaly együttműködést kötött az AMD-vel, két éve pedig elkezdte a chipek modellszámát is elkezdte az éppen aktuális Galaxy-széria nevéhez igazítani, ennek megfelelően az S21-be Exynos 2100, míg az S22-be Exynos 2200 került, a pletykák szerint pedig készült egy Exynos 2300 chip is, ami így a jelek szerint végül egy táblagépben, vagy egy olcsósított S23-ban köszönhet vissza.

Ha a "dobozos" megoldás kevés: tesztinfrastruktúra házon belül (x) A thyssenkrupp kormányrendszereinek tesztelését is saját fejlesztésű infrastruktúrán végzi. A thyssenkrupp kormányrendszereinek tesztelését is saját fejlesztésű infrastruktúrán végzi.

Ha a "dobozos" megoldás kevés: tesztinfrastruktúra házon belül (x) A thyssenkrupp kormányrendszereinek tesztelését is saját fejlesztésű infrastruktúrán végzi.

A Samsungnak nincs könnyű dolga, lévén az új készülékek érdemi innovációt nem hoznak, inkább remek teszt lesz a márka erejére. Az okostelefon-piac ugyanis nehezített tereppé vált: tavaly volt az elmúlt évtized egyik legrosszabban teljesítő éve a mobilpiacon, a globális szállítások nagyjából 11 százalékkal csökkentek. Összességében az egész év során 1,2 milliárd alá esett a leszállított mobilok száma globálisan, ami annyira talán nem is meglepő a makrogazdasági környezet által miatt.

A szerdai bemutató érdekessége tehát leginkább a lapka volt, pontosabban az új, gyorsabb Snapdragon 8 Gen 2, aminek egy magasabb sávú változata került a csúcskészülékekbe, a Samsung éppen ezért „Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy”-nak is címkézi. A hosszabb név mellett valamivel magasabb órajelet is hoz: 3,36 GHz az alapvetően 3,2 GHz-cel szemben.

A nem Galaxy készülékekbe szánt verzióban a Qualcomm 35 százalékkal gyorsabb CPU-t és 25 százalékkal gyorsabb GPU-t ígér az előző generációhoz képest, 40-45 százalékkal nagyobb hatékonysággal. A 4 nanométeres eljárással gyártott chip egy Arm Cortex X3 CPU-t, két Cortex A715 CPU-t, két Cortex-A710 CPU-t és három Cortex A510R1 CPU-t foglal magába, ami némileg furcsa elrendezésnek tűnhet, és annak eredménye, hogy a Qualcomm legalább még egy évig szeretné megtartani a 32 bites támogatást. Egyben az első Qualcomm chip, ami támogatja a jogdíjmentes AV1 kodeket és a Wi-Fi 7-et is, de a Samsung ezt egyik modellben sem teszi elérhetővé.

Az S23 alapmodell 128GB UFS 3.1 tárhelyet kapott és mindössze 25W-os töltést támogat vezetéken keresztül, míg a drágább S23 Plus és Ultra készülékek 256 GB, sokkal gyorsabb UFS 4.0 tárhelyet tartalmaznak, mindehhez 45 W-os vezetékes töltéssel. Alap a 8GB operatív memória, a meglepően soványnak tűnő 10W vezeték nélküli töltés, az IP68-as vízállóság és az egységesen 12MP-es előlapi kamera ((f/2,2, 80 fokos látószög). Az Ultra modellel viszont akár 12 GB RAM-ot és 1 TB tárhelyet is kaphatnak a felhasználók.

A legszembetűnőbb változás az alapmodell és a Plus esetében látható: míg tavaly a két olcsóbb S22-ben ott volt a jellegzetes kamerablokk, idén eltűnik a kerettel egybeöntött sziget, helyette a kamerák egyenként emelkednek ki a hátlapból, így a készülék végre nem billeg, amikor a hátlappal sík területre fektetik. A Samsung kezdi elengedni az ívelt képernyőt is, amit 30 százalékkal simított ki.

Az Ultra modell a másik kettőnél sokkal szögletesebb, a Note-szériát idéző magasabb sarkok pedig helyet adnak az S-Pen stylusnak, épp az USB-C csatlakozó mellett. A képernyő a legnagyobb modellnél egyébként maradt a 6,8”-es QHD AMOLED 2X, 1750 nites maximummal. Újdonságként említhető, hogy a kijelző képes automatikusan a környezeti tényezőkhöz, tehát a napszakhoz és a fényekhez állítani a megjelenítési beállításokat, méghozzá három szintben.

Az alapmodellnél sem emeltek, tartja a 6,1 hüvelykes képátlót, míg a Plus variáns a 6,6 hüvelyket, mindkettő esetében AMOLED 2X panelekről beszélünk 120 Hz-es képfrissítéssel, beépített ujjlenyomat-olvasóval, 1080 x 2340 pixel felbontással.

Kamera terén a sima S23 és az S23 Plus 50 MP-es főkamerát (f/1,8), 12 MP-es ultraszéles (f/2,2, 120 fokos látószög) és egy 10 MP-es telefotó kamerát kapott (3X zoom, f/2,4). Az extrásabb Ultra hátulján mindehhez társul egy10x nagyításra képes 10 MP-es (f/4,9) kamera, valamint az 50 MP-es főkamera szenzorja helyett egy vadiúj 200 MP-es (f/1,7) széleslátószögű képalkotó a plusz extra, ami 4:1-es binning eljárással készít képet - tehát lényegében 16 pixelből készít egy nagy pixelt. Ezzel már 8K-s videofelvételek is készíthetők 30fps-sel.

A két olcsóbb modell akkumulátora egyébként 200 mAh-val nagyobb, mint az S22 szériás elődőké. A fantomfekete, krém, zöld és levendula fantáziaárnyalatokban elérhető, 3900 mAh-s akkumulátorral ellátott S23 kezdőára 409 990 forint, míg a 4700 mAH-s Plus variáns 524 990 forintról indul 256GB-os kiszereléssel. A legdrágább opciót jelentő, de egyben 5000 mAh-s telepet tartalmazó Galaxy S23 Ultra 256GB-os változata 609 990 forinttól indul.

Mindegyik készülék Android 13 alapra húzott One UI 5.1-es rendszert futtat, a Samsung négy főverzió-frissítést és öt évnyi biztonsági támogatást ígér a szoftverhez. A dobozban pedig már a telefon mellett csak egy PIN-tű és Type-C kábel érkezik, a töltőadapter nem. Mindhárom telefon február 17-től lesz elérhető hazánkban.

Mi lesz veled, Exynos?

Tavaly december közepén indultak meg a találgatások azzal kapcsolatban, hogy a Samsung teljesen átgondolja az Exynos lapkák stratégiáját, miután a cég dedikált csapatot állított fel házon belül chipsetek/alkalmazásprocesszorok fejlesztéséhez, amit a Qualcommnál korábban több pozíciót is betöltő, a Samsunghoz 2016-ban átigazolt ügyvezető-alelnök és mérnök Choi Won-joon vezet.

A források szerint fennáll annak lehetősége is, hogy az új csapat a Samsung System LSI Exynos lapkáinak optimalizálását végezheti, amik az elmúlt évek során nem tudták felvenni a tempót teljesítményben a Snapdragon komponensekkel. Egyes források szerint az Exynos márka a jövőben az autóelektronikai és hordozható eszközök márkájává válhat, miután a Samsung folyamatosan csökkenti részesedését a mobileszközök piacán, az autóelektronikai szektor az egyik olyan terület, ahol az Exynos kihasználtsága maximalizálható lehet.