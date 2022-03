Több millió kamu véleményt szűrtek ki tavaly a Google Mapsen

A vélemény szabad, de a Google Mapsen könnyű vele visszaélni.

A Google pár hete szentelt egy hosszabb blogbejegyzést annak leírására, hogyan szabályozza a Térkép felületén megjelenő véleményeket, amiből a felhasználók naponta több milliót küldenek be. Az önkéntes alapon beküldött értékelések a térképszolgáltatás szerves részét képezik, különösen akkor lehetnek hasznosak, amikor az ember új helyeket szeretne felfedezni, legyen szó egy étteremről, üzletről, vagy valamilyen szolgáltatásról.

Az eszköz azonban visszaélésekre ad lehetőséget, a rosszakarók például megpróbálhatják szándékosan lehúzni a konkurenciát, vagy különféle törvénytelen, sértő vagy csaló tartalmakat küldhetnek be. A keresőóriás algoritmusokat és emberi moderátorokat is bevet a felülvizsgálati folyamatok során.

A cég egy újabb cikkben statisztikákat is közölt a tavalyi év mérlegéről. Ebből kiderül, hogy a Google Mapshez naponta mintegy 20 millió felhasználói hozzájárulás érkezik be (ezek közé nem csak a vélemények, értékelések, de különféle szerkesztések is beletartoznak), és hogy a sértő, csaló vélemények a platformon megtekintett tartalom mindössze egy százalékát teszik ki.

A keresőcég friss statisztikái szerint tavaly: