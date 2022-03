Június közepén indul hazánkban a Disney+

Június 14-én 42 új országban - köztük Magyarországon is - elérhetővé válik a Disney+ előfizetéses videostreaming-szolgáltatás.

Június közepétől - az előzetes terveknek megfelelően - Magyarországon is elérhetővé válik a The Walt Disney Company médiadisztribúciós üzletága alá tartozó Disney+ online videostreaming-szolgáltatás (SVOD) - jelentette be a cég keddi sajtóközleményében. Az új SVOD-platform hazai megjelenésével a nagy, nemzetközi szolgáltatók száma Magyarországon ötre nő (Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, HBO Max), ezzel rendkívül széles választékot kínálva a lekérhető, on-demand tartalmat nézők számára.

A Disney+ egyben az egyik legfiatalabb piaci szereplő is, mindössze 2019 novemberében vált elérhetővé az Egyesült Államokban, azóta ugyanakkor a Netflix első számú kihívójaként több mint 130 millió előfizetőt gyűjtött, köszönhetően a saját gyártású tartalmaknak és az olyan, népszerű franchise-oknak, mint a Star Wars vagy a Marvel univerzum.

Jó hír a magyar nézőknek, hogy a Disney+ árazását a kelet-európai régióban valamelyest sikerült hozzáigazítani a fizetőképes kereslethez, így a nyugat-európai 9 eurós, azaz kb. 3300-3500 forintos havi díj helyett nálunk havonta 2490 forintot kell majd fizetni a szolgáltatásért (egyéves határozott idejű előfizetés is köthető, tízhavi díjért cserébe).

Mindezért négy párhuzamos streamen nézhetők majd a Disney+ tartalmak, emellett legfeljebb tíz eszközre korlátlan letöltést is biztosít a platform.