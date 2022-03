25 millió dollárért vásárolt magának Oscar-t az Apple

A streamingszolgáltatók elképesztően gyorsan váltak a hollywoodi filmipar szerves részeivé, filmjeik pedig mostanra pedig már ott vannak az amerikai filmakadémia által díjazott alkotások közt - már a legelőkelőbb szinten is.

A CODA kapta a legjobb filmnek járó Oscart az amerikai filmakadémia tegnapi díjátadó-gáláján, ezzel egyszer s mindenkorra megdőlt az a tabu, hogy a legrangosabb díjakat eredendően csak filmvászonra megálmodott alkotásokkal lehet kiérdemelni.

A tavaly januári Sundance Filmfesztiválon debütált CODA disztribúciós jogait ugyanis az Apple vásárolta meg, ezzel az alkotás az első olyan, legjobb filmnek járó díjat kapó film az Oscar történelmében, mely elsősorban egy streamingszolgáltató (Apple TV+) hálózatában volt elérhető.

A ma éjszakai Oscar-gála tükrében az Apple egész jó üzletet csinált tavaly, a cupertinói cég ugyanis 25 millió dollárt fizetett a Vendome Pictures és a Pathé Films közös produkciójában készült alkotásért. A győzelmet ezúttal ráadásul még édesebbé tette, hogy a CODA a Netflix saját produkcióját, a Kutya karmai közt-öt (The Power of the Dog) ütötte ki a nyeregből, mely a 12 jelölésből csak egyet tudott szoborra váltani tegnap este.

A CODA sikerét leszámítva a streamingszolgáltatóknak a tavalyi évben bemutatott alkotások nem hoztak olyan oscar-esőt, mint a 2020-as felhozatal. Míg az idei gálán összesen négy díjat kaptak a különféle streaming platformokhoz kötődő alkotások, addig tavaly hét Oscart vihettek haza a streamingszolgáltatók produkciói.