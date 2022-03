Az Instagramra is jöhetnek az NFT-k

A Meta bevallása szerint komolyan tervez a nem helyettesíthető tokenekkel, de konkrétumokat még nem tudni.

A Meta-vezér Mark Zuckerberg megerősítette a híresztelést, miszerint a közeljövőben az Instagramra is jönnek a nem helyettesíthető tokenek, azaz az NFT-k, bár egyelőre nem részletezte, hogy a gyakorlatban ez miként működik majd. A texasi South By Southwest nevű konferencián elhangzottak alapján a bevezetés a következő hónapokban kezdődik el, és valamilyen módon a platformon belül is lehetőség lesz NFT-k mintelésére.

Tavaly Adam Mosseri, az Instagram első embere beszélt arról, hogy a csapatuk aktívan kutatja az NFT technológiában rejlő lehetőségeket, de konkrét bejelentés nem történt. Januárban pedig felröppentek arról szóló pletykák, hogy a Facebook és Instagram csapatai már dolgoznak az NFT integráción, és azzal kísérleteznek, hogyan lehet NFT-t profilhoz kötni, illetve egy piactér készítésének ötlete is felmerült.

Persze még elég sok a kérdés azzal kapcsolatban, miként nézne ki az NFT mintelés az Instagramon. Zuckerberg hozzátette, hogy a tokenek egy napon a metaverzumban is fontos szerepet játszhatnak, de addig még rengeteg technikai dolgot kell kidolgozni.

Az NFT-őrület nem csak az Instagramot mozgatta meg: a Twitter nemrég lehetővé tette egyes felhasználóknak, hogy általuk birtokolt NFT-ket profilképként állíthassák be, és van már hasonló megoldás az OnlyFans felnőttoldalon is.