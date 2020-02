Új szűrőket kap a Gmail

Új funkcióval bővül a Gmail: a "search chips" néven rajtoló opcióval egyszerűbben szűkíthetők le a keresések az elburjánzó postaládákban. A megoldás új szűrőket vezet be, amelyek közvetlenül a keresődoboz alatt jelennek meg, és egy kattintással elérhetők. Ezzel kiszűrhetők a csatolmányokat tartalmazó levelek, vagy épp a bizonyos idősávon kívül érkezett emailek, de egyebek mellett akár a csatolmányok típusa alapján is lehetőség van válogatni. Az egyes szűrők kombinálva is használhatók. Az új funkció első körben a G Suite felhasználókhoz érkezik majd meg, ezt követően pedig a Google több lépcsőben teszi azt elérhetővé a következő két hétben a teljes bázis számára.