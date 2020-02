Gigantikus modellekkel bővül a Samsung The Wall tévéinek sora

Tovább híznak a Samsung "The Wall" néven ismert, moduláris Micro LED kijelzői: a főleg kereskedelmi felhasználásra szánt sorozat eddig, szerény 292 hüvelykes képátlónál tetőzött, 8K felbontás mellett, most viszont két új, nagyobb modellel is bővül a paletta. Az újfajta Micro LED modulokra épülő eszközök 437, sőt 583 hüvelykes képátlóval is elérhetők lesznek , ugyancsak 8K felbontással - a gigantikus panelek már csak méretüknél fogva sem valószínű, hogy sok nappaliban feltűnnek majd. A gyártó az új modellek árát sem tette közzé, de borítékolható, hogy csillagászati összegekről van szó.