Új korszak kezdődhet a Google Assistant életében

Az ügyben járatos forrásokra és belsős levelekre hivatkozva arról ír az Axios, hogy a Google az Assistant terméket is generatív mesterséges intelligencia által hajtott funkciókkal tervezi bővíteni, ami logikus lépésnek tűnik a múlt hónapok során bejelentett fejlesztések, és az MI körül kialakult fokozott érdeklődés után.

A keresőcég egy belsős levélben értesítette róla az Assistant, a Bard és kapcsolódó termékeken dolgozókat, hogy dolgozni kezd a virtuális asszisztens fejlettebb, nagy nyelvi modellen alapuló jövőbeni kiadásán, amit először mobilplatformra szeretne majd eljuttatni. A projekt részeként a Google az Assistanton dolgozó csapatban pár pozíciót megszüntet, de ez csak kisebb létszámot jelenthet a cég szerint, az Axios viszont több tucat dolgozó elbocsátásáról tesz említést, akiknek egy részét próbálják két hónapon belül másik pozícióba delegálni.

Arról nincsenek hivatalos információk, hogy pontosan milyen új képességekkel lesz felvértezve az új asszisztens, de a lehetőségek tárháza meglehetősen széles, és jelzi a Google stratégiaváltását, amiben jelentősen átalakulhat a jövőben az Assistant szerepe a fogyasztók, a fejlesztők és a cégen belüli működés szempontjából.

Az új termék a találgatások szerint a cég kifejezetten társalgásra fejlesztett nyelvi modelljét, a LaMDA-t (Language Model for Dialogue Applications) integrálhatja, így az új verzióval való interakció valószínűleg óriási előrelépést jelent majd azoknak a felhasználóknak, akik hozzászoktak az eredeti Asszisztens korlátozott képességeihez. Ha a Google a jövőben az API-kat és más erőforrásokat is hozzáférhetővé teszi a külsős fejlesztők számára, ők is integrálhatják az MI-alapú Asszisztenst a termékeikbe.

Az nem világos egyelőre, hogy az okosotthon-termékekbe utat találhat-e a fejlettebb asszisztens, például az okoshangszórókba vagy kijelzőkbe, ami másféle adatvédelmi problémákat is magával hozna.

A Google idei I/O fejlesztői konferenciáján természetesen minden a Bard chatbotról és a PaLM2 nyelvi modellről szólt, megszűnt a Bard várólistája, és azóta már magyarul is megtanult. A cég saját PaLM 2 nagy nyelvi modellje (LLM) már 25 különböző Google-szolgáltatásban van jelen használ, és több mint 100 nyelven képeztek ki. A frissített modellnek köszönhetően a kódolási képességekben szintén előrelépés történt, már több mint 20 programozási nyelven képes hibakeresésre és kódok magyarázatára a modellre épített Codey szolgáltatáson keresztül.