Szaúd-Arábia kezébe kerül az EA

Az Electronic Arts (EA) egy 55 milliárd dolláros üzlet keretében teljeskörűen magánkézbe kerül, méghozzá a Szaúd-Arábia állami befektetési alapja, a Public Investment Fund (PIF), a Silver Lake és a Donald Trump veje által alapított befektetési cég, az Affinity Partners alkotta konzorciumhoz. Az új tulajdonosok az EA részvényeinek 100 százalékát veszik meg egy teljes egészében készpénzes tranzakcióval, ami ennek eredményeként így le is kerül a tőzsdéről.

A tranzakció lezárulását a 2027-es pénzügyi év elejére várják a felek, miután sikerül megkapni a szükséges jóváhagyásokat. A többek közt Battlefield, a The Sims és az NFL-játékok Madden sorozatának gyártójával kötött, magántőkés üzlet várhatóan a Wall Street történetének legnagyobb tőkeáttételes kivásárlása lesz, emellett pedig a videojáték-ipar történetének második legnagyobb tranzakciója a Microsoft - Activision Blizzard felvásárlás után.

A Freedom Capital Markets elemzői szerint a kivásárlás lehetővé teszi az EA számára, hogy jobban összpontosíthasson a hosszútávú növekedési lehetőségekre, amelyeket nyilvánosan működő vállalatként túl kockázatosnak vagy drágának tekinthetett. Hogy a játékosok számára ez mit jelenthet, még nem tudni - az EA bevételeinek több mint 70%-át olyan játékok élő közvetítéséből származó bevételek generálják, mint a Madden NFL, az EA Sports FC, az Apex Legends és a The Sims 4, tehát továbbra is ezek a franchise-ok és címek lesznek a főbb befektetések a vállalat számára.

Az operatív működés tekintetében túl sok változás nem várható egyelőre, továbbra is az EA jelenlegi vezérigazgatója, Andrew Wilson tölti be eddigi vezető pozícióját. Azonban az 55 milliárd dolláros kivásárlás 20 milliárd dolláros adóssággal jár, amelyet a JPMorgan Chase Bank finanszíroz. Mat Piscatella, a Circana piackutató cég vezető igazgatója szerint a törlesztésre váró összeg megdöbbentően magas, így az EA-nak valószínűleg gyorsan és agresszíven kell majd alkalmazkodnia, ami további elbocsátásokat jelenthet. A kiadó 2024-ben 670, májusban pedig további 300-400 alkalmazottat épített le.

Az új struktúrában a korábban már 10%-os tulajdonrésszel rendelkező PIF lesz a többségi befektető, melynek játékokkal foglalkozó ága, a 2021-ben alapított Savvy Gaming célzottan szemel ki magának újabb játékpiaci szereplőket bekebelezés céljából. A divízió az elmúlt évek során felvásárolta az ESL-t, a FACEIT-et és 4,9 milliárd dollárért a Scopely-t, hogy megvesse lábát a videójátékok és e-sportok piacán.. Utóbbi azért is fontos, mert a Scopely mobiljáték-fejlesztő március végén jelentette be, hogy megszerzi magának 3,5 milliárd dollárért a Niantic játékfejlesztő üzletágát, így a többek közt Pokémon Gót is fejlesztő stúdió az araboké lett.

A szaúd-arábiai kormány 2030-ig 38 milliárd dollárt tervez befektetni videojátékokba az állami befektetési alapon keresztül, miközben erősödni kíván számos más iparágban, az ingatlanoktól kezdve a sportig, azzal a deklarált céllal, hogy Szaúd-Arábia gazdaságát diverzifikálhassa a fosszilis tüzelőanyagokon túl. Az állami befektetési alapnak (PIF) köszönhetően sikerült részesedést szerezni részvények útján a Nintendo, az Activision Blizzard cégekben is.