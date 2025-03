Viszi Szaúd-Arábia a Niantic játékfejlesztő részlegét

Februárban még csak híresztelték, hogy a Niantic megválna játékfejlesztő üzletágától, és a legesélyesebbnek tűnő vevő rá a szaúd-arábiai Savvy Games Group tulajdonában lévő Scopely mobiljáték-fejlesztő lehet, ami 3,5 milliárd dollárt adna a Niantic játékaiért. Mostanra már hivatalos, hogy a többek közt Pokémon Gót is fejlesztő stúdió az araboké lesz az említett vételáron - jelentették be a felek. Az akvizíció jelenleg hatósági jóváhagyásra vár, így még gördülhetnek elé akadályok. Várhatóan utána a Niantic minden tulajdona, köztük a Pokémon Go és a közösségi társalkalmazások, így a Campfire és a Wayfarer is az új tulajdonoshoz kerül, a Niantic játékrészlegének dolgozóival együtt.

További fontos részlet még, hogy az üzlet lezárulásával a Niantic technológiai platformját egy önálló egységbe, a Niantic Spatial Inc-be szervezi ki, amelyet a Niantic-alapító John Hanke vezet majd. Az új szervezet egy térinformatikai AI-vállalat lesz, így a cég a tervek szerint ezután ismét a térképekkel, valamint mesterséges intelligenciára épülő térinformatikai modellje fejlesztésére fókuszálna, miközben továbbra is tulajdonosa marad az Ingress Prime és a Peridot AR-játékoknak.

A szaúd-arábiai kormány 2030-ig 38 milliárd dollárt tervez befektetni videojátékokba az Állami Befektetési Alapon keresztül, emellett számos iparágba fektet be, az ingatlanoktól kezdve a sportig és a szórakoztatóiparig, azzal a deklarált céllal, hogy Szaúd-Arábia gazdaságát diverzifikálhassa a fosszilis tüzelőanyagokon túl. Az állami befektetési alapnak (PIF) köszönhetően sikerült részesedést szerezni részvények útján a Nintendo, az Activision Blizzard és az EA cégekben is. A PIF-ből sikerült megalapítani 2021-ben a Savvy Games Groupot is, amely később felvásárolta a Scopely-t 4,9 milliárd dollárért, hogy megvesse lábát a videójátékok és e-sportok piacán.

A Niantic többször is nekifutott annak, hogy újabb kiterjesztettvalóság-játékokkal próbálja megismételni a 2016-ban világhódító útra indult Pokémon Go sikerét, az út azonban meglehetősen rögösnek bizonyul. Az elmúlt évek során a cég több futó projektet is törölt, és költségcsökkentésre hivatkozva több hullámban leépítette munkaerőállományának jelentős részét. A Pokémon Go stabil pillérként állta az évek megpróbáltatásait, minden évben több mint egymilliárd dollár feletti bevételt hozott. A 2022-ben megjelent Pikmin Bloomot több millióan töltötték le és a játékon belüli költések is viszonylag magas bevételeket generáltak, de nem sikerült megütnie a Pokémon Go sikerét. Időközben a Nianticnak olyan projekteket kellett leállítania, mint a Catan és a Harry Potter franchise-ra építő AR-játékok.

A stúdió 2023-ban további 230 alkalmazottól vált meg, valamint lefújta az NBA- és Marvel-francise-okhoz fűződő játékokat is. Mindezt azzal kommunikálta a vezetőség, hogy erőforrásokat szeretne koncentrálni szeretne az elsődleges aranytojást tojó tyúkja, a Pokémon Go fejlesztésére és fenntartására. A Scopely friss bejelentése alapján a Niantic játéküzlete tavaly 1 milliárd dollár bevételt generált, és a becslések szerint a Pokémon Go önmagában 7,9 milliárd dollár bevételt hozott a 2016-os indulás óta, miközben jelenleg több mint heti 20 millió aktív játékosa van.