Nem vásárolhatnak a Perplexity AI-ügynökei az Amazonról

A kreatív ipar szereplői után az e-kereskedelmi platformok is összerúgják a port a mesterséges intelligencia megoldásokat fejlesztő cégekkel. Az Amazon még tavaly év végén beperelte a Perplexity-t, amiért az automatizált vásárlási funkciója a felperes szerint feltételezhetően illegálisan fér hozzá bizonyos adatokhoz, illetve általában véve a működése törvénybe ütköző.

A beadványban az Amazon azzal vádolta az egyik legfelkapottabb AI-startupot, hogy a vásárlásra használható funkciója titokban minden személyes adathoz hozzáfér, amikor a felhasználó megbízza a feladattal, hogy a nevében adjon le egy rendelést a webshop felületén. Ráadásul az ügynök az automatizált műveleteket úgy álcázza, mintha azokat valós személyek egy böngészőn keresztül végezték volna el, ami amellett, hogy megsérti a szolgáltatás használatának a feltételeit, a számítógépes csalás jogi kategóriáját is kimeríti.

Az Amazon elsősorban a Perplexity jogsértő magatartástól való eltiltását kérte a bíróságtól a beadványban. A napokban egy szövetségi bíró az Amazon javára döntött kellően meggyőző bizonyítékokra hivatkozva, és előzetes intézkedésként megtiltotta, hogy a Perplexity Comet AI böngészőjében működő AI-ügynökök a felhasználók nevében rendeléseket adhassanak le az Amazonon. A cégnek emellett meg kell semmisítenie az Amazontól gyűjtött összes adatot.

A Perplexity a beadvány kapcsán leszögezte, hogy a Comet AI böngészőben használható vásárlási asszisztens nem gyűjt be semmilyen felhasználói adatot, a vásárláshoz használt belépési név és jelszó páros lokálisan vannak letárolva és nem kerülnek be a cég adatbázisába, de ez láthatóan nem volt elég az Amazon bizonyítékaival szemben. A benyújtott bizonyítékok alapján azt sikerült megállapítani, hogy az AI-böngésző a kereskedelmi óriás engedélye nélkül fért hozzá a felhasználói fiókokhoz.

Az előzetes intézkedés hét napon belül lép hatályba, hogy a Perplexitynek legyen ideje fellebbezni. Az AI-fejlesztő szóvivőjének nyilatkozata szerint a továbbiakban is küzdeni fog az felhasználók azon jogáért, hogy bármilyen AI-ügynököt használhassanak, így várhatóan még lesz folytatása az ügynek.