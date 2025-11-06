Beperelte az Amazon a Perplexity-t

Nem kellett sokáig várni, hogy a kreatív ipar szereplői után az e-kereskedelmi platformok is összerúgják a port a mesterséges intelligencia megoldásokat fejlesztő cégekkel - az Amazon kedden beperelte a Perplexity-t, amiért az automatizált vásárlási funkciója a felperes szerint feltételezhetően illegálisan fér hozzá bizonyos adatokhoz, illetve általában véve a működése törvénybe ütköző.

A beadvány alapján az Amazon azzal vádolja az egyik legfelkapottabb AI-startupot, hogy a vásárlásra használható funkciója titokban minden személyes adathoz hozzáfér, amikor a felhasználó megbízza, hogy a nevében adjon le egy rendelést a webshop felületén.

Ráadásul az ügynök az automatizált műveleteket úgy álcázza, mintha azokat valós személyek egy böngészőn keresztül végezték volna el, ami amellett, hogy megsérti a szolgáltatás használatának a feltételeit, a számítógépes csalás jogi kategóriáját is kimeríti.

A Perplexity a beadvány kapcsán leszögezte, hogy a Comet AI böngészőben használható vásárlási asszisztens nem gyűjt be semmilyen felhasználói adatot, a vásárláshoz használt belépési név és jelszó páros lokálisan vannak letárolva és nem kerülnek be a cég adatbázisába.

A mesterséges intelligencia startup szerint az Amazon érvelése már csak azért is sántít, mivel az e-kereskedőnek is vannak már saját eszközei az automatizált vásárláshoz, ezzel a társaság csupán a versenytársakat kívánja megfélemlíteni és saját, hirdetésalapú üzleti modelljét próbálja ráerőltetni a vásárlókra.

Az Amazon elsősorban a Perplexity jogsértő magatartástól való eltiltását kérte a bíróságtól a keddi beadványban.