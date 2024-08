Már 7 évig ad frissítéseket egyes okostévékhez a Samsung

Legalább hét évig biztosít majd rendszerfrissítéseket a Samsung a legújabb tévémodelljeihez, ami egyes 2023-ban, illetve 2024. márciusában kiadott modelleket is érint. Ez azt jelenti, hogy a legújabb okostévéket még a jövő évtized elején is biztonságosan lehet majd használni, hiszen még akkor is rendszeresen fognak érkezni hozzá biztonsági javítások és funkciók. A hosszabb támogatást kapó modellek listája egyelőre nem ismert, a cég közleménye azonban azt sugallja, hogy az AI-funkciókkal felszerelt „AI-TV" címkével említett tévékre vonatkozik majd.

A dél-koreai gyártó úgy reméli, hogy a Tizen OS hét éven át érkező ingyenes frissítéseivel sikerülhet növelnie részesedését és erősödni a kínai vállalatokkal szemben. Ugyan a világ legnagyobb okostelevízió-kereskedőjéről van szó, de a rivális kínai vállalatok szorosan zárkóznak fel hozzá. Az Omdia számai szerint a Samsung TV-piaci részesedése a szállított egységek alapján a 2023 első negyedévi 20,3 százalékról 18,8 százalékra csökkent 2024 első negyedévében. A kínai TCL márka piaci részesedése eközben 9,8 százalékról 11,6 százalékra nőtt, míg az LG piaci részesedése nagyjából változatlan maradt, 11,8 százalék volt az időszakban.

A piaci verseny annyira kiélezetté vált, hogy a dél-koreai kormány állítólag együttműködésre kényszerítette a Samsungot és az LG-t a versenyképesség érdekében, ennek eredményeként a Samsung az LG Display által gyártott OLED paneleket is használja egyes készülékeiben.

A kutatások szerint egyébként egy átlagos tévékészülék körülbelül hét évig bírja, a brit Which? fogyasztóvédelmi csoport szerint pedig egy tévégyártó átlagosan kevesebb mint 7 évig biztosít szoftverfrissítéseket, így a legalább 7 évre való kitolással a fogyasztók a lehető legtovább használhatnák biztonságosan az amúgy működőképes eszközüket.

A Samsung ezt megelőzően a Galaxy S24 okostelefonoknál kötelezte el magát a 7 éves támogatási időszak mellett, ami egyébként más gyártóknál már korábban bevált gyakorlat volt, a Google ugyanis szintén 7 évig ígéri a frissítések kiadását a Pixel telefonokhoz, és egyre több gyártó biztosít hasonlóan hosszú támogatást bizonyos termékeihez. A Samsung korábbi irányelve szerint szinte minden zászlóshajója és középkategóriás készüléke négy évre szól.