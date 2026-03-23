Szigorúbb szabályozást kérnek az okostévékre a kereskedelmi tv-k

Négy nagy technológiai multi, köztük három amerikai és egy dél-koreai cég okostévé-platformjai esetében szeretné elérni a legnagyobb, műsortulajdonosokat tömörítő európai szervezet, az Association of Commercial Television and Video on Demand (ACT), hogy azokra az Európai Unió szigorúbb szabályozási keretei vonatkozzanak - számol be brüsszeli forrásokra hivatkozva a Reuters.

A lap szerint a többek között a Canal+ -t, az RTL csoportot, a Mediasetet, az ITV-t, a Sky-t és a TF1 Groupe-t, valamint több amerikai tartalomtulajdonost, így példáu a Warner Bros Discovery-t vagy a Walt Disney-t képviselő szervezet szerint a Google, az Amazon, az Apple és a Samsung televíziós platformjainak szigorú szabályozására azért lehet szükség, mivel az évek során megerősödő platformok révén a technológiai cégek versenytorzító hatást gyakorolhatnak a piacukon.

Az ACT ezért arra szólította fel hétfőn az EU illetékes biztosát, Teresa Ribera-t, hogy fontolja meg az Android TV, a Fire OS, a Tizen OS és az Apple TvOS esetében, hogy azokat az Európai Unió Digital Markets Act (DMA) átfogó piacszabályozó csomagja alapján a kapuőr platformok közé sorolja.

A felsorolt cégek közül a Samsungot kivéve mindegyik képviselteti magát több termékével is a listán, mely pillanatnyilag hét cég 23 szolgáltatását vagy termékét sorolja fel a digitális kapuőrök körében. A műsortulajdonosok szerint a négy cég három platformja futott 2024-ben az okostévék 59%-án, míg az Apple esetében a TvOS a vállalat Apple TV hardvereinek, illetve a cupertinói cég ökoszisztémájának elválaszthatatlan része.

Az ACT szerint a megnevezett platformok de facto kontrollálják, hogy a nézők milyen tartalmakhoz és hogyan férhetnek hozzá, illetve azok mennyire exponáltan jelennek meg a tévék kínálatában. A szervezet érvelése szerint emellett a felsorolt cégek virtuális asszisztensei is alkalmasak lehetnek arra, hogy azokon keresztül visszaélhessenek erőfölényükkel a technológiai multik.

A biztosnak küldött levél aláíróihoz az ACT mellett több iparági szövetség, így az Association of European Radios (AER), az European Broadcasting Union (EBU) és számos uniós tagország helyi szervezete is csatlakozott.