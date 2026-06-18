Cook: Elkerülhetetlen az áremelés az Apple-nél

Hiába a tradicionálisan rendkívül szigorúan fogott beszállítók és a piaci fölényből fakadó páratlan alkupozíció, az Apple sem ússza meg, hogy a komponenspiacon, legfőképpen a memóriapiacon az elmúlt egy évben kialakult brutális áremelést részben áthárítsa saját vásárlóira.

Erről maga Tim Cook, a vállalat szeptemberben leköszönő vezérigazgatója nyilatkozott a hét közepén a The Wall Street Journalnak, ahol többek között arról beszélt, hogy a jelenlegi helyzet már meghaladja a cég azon képességeit, mellyel "meg tudja védeni" vevőit a memóriapiaci krízis hatásaitól.

Cook a mostani helyzetet az évszázadonként egyszer előforduló elemi erejű árvízhez hasonlította, illetve az interjúban leszögezte, hogy négy évtizedes karrierje alatt egyszer sem látott még hasonló piaci turbulenciát. A cégvezető egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy pontosan mely termékek ára változhat a jövőben és milyen mértékben.

Az Apple esetében egy potenciális fogyasztóiár-emelés többféle forgatókönyv szerint hajtható végre és ennek megfelelően eltérő hatásokkal járhat. A vállalat így például dönthet úgy, hogy egyes termékvonalak esetében az árakat nagyobb mértékben emeli, hogy a legkeresettebb hardver, az iPhone ára ne emelkedjen jelentős mértékben.

Ugyanígy dönthet úgy az Apple, hogy egy-egy típus esetén az alap tárhellyel szerelt belépő konfiguráció árát szinten tartja és a nagyobb tárhellyel ellátott modellekért a korábbiakhoz képest arányaiban több pénzt kér.

Akárhogy is lesz, mindenképpen borulni látszik az a tézis, hogy az Apple-é a technológiai ipar legstabilabb, legkiszámíthatóbb és mindennek ellenálló árazási stratégiája.

Melynek ettől függetlenül voltak meghatározó árváltozásai, de ezeket sosem külső kényszer, hanem a cupertinóiak saját üzleti stratégiája szülte.

Ilyen volt az iPhone X 2017-es megjelenése, amikor az iPhone-ok ára először érte el a lélektani 1000 dolláros határt, a fogyasztók ugyanakkor zokszó nélkül kifizették a prémiumot az OLED-kijelzőért, a Face ID-ért és a rozsdamentes acél keretért cserébe.

Egy évvel később az Apple a "Pro Max" kategória megszületésével bebizonyította, hogy a méretnövelés közvetlenül monetizálható, 2023-ban pedig úgy emelt árat a cég, hogy az iPhone 15 Pro Max esetében nem dobott piacra 128 GB-os háttértárral ellátott típust, így a belépő ára a csúcskategóriába 1099 dollárról 1199 dollárra nőtt.

Idén az Apple speciális helyzetbe kerülhet az iPhone termékvonalnál, a pletykák szerint ugyanis ebben az évben a boltokba érkezhet az első, hajlítható kijelzős iPhone, melynek alapára elérheti, vagy a jelenlegi helyzetet alapul véve meghaladhatja a 2000 dolláros határt.