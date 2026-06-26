Apple-áremelés: itthon az iPad-vásárlók kapták a legnagyobb ütést
Bekövetkezett Tim Cook nem egészen kéthetes jóslata: a memóriapiac árat emelt az Apple, méghozzá történelme során először úgy, hogy az új árstruktúrát nem valamilyen új termék bejelentéséhez kötötte hozzá. Az emelt árak a magyar APR-eknél is megjelentek június 25-én, itthon a MacBook Neo kevésbé drágul drasztikusan, az iPad alapára viszont nagyot ugrik.
Tim Cook nem egészen két hete egy interjúban sajnálkozott a Wall Street Journalnak azon, hogy az Apple nem tudja többé "megvédeni" a vásárlóit a memóriapiaci árhatásoktól, ezért kénytelen lesz árat emelni a cég. Akkor a vállalat szeptemberben leköszönő vezérigazgatója semmi konkrétumot nem árult el az új árakkal és az érintett termékekkel kapcsolatban, a részletekre azonban nem kellett sokáig várni.
A cupertinóiak tegnap bejelentették, hogy az iPhone-okat leszámítva gyakorlatilag a teljes termékkínálatnál különböző mértékű árkorrekciót hajtanak végre, ami az előzetes spekulációknak megfelelően érinti többek között a vállalat alig néhány hónapja debütált slágertermékét, a MacBook Neo-t is.
A legocslóbb Mac mellett az árváltozás érinti a teljes MacBook, Mac Studio és Mac Mini termékvonalat, az iPadeket és az Apple egyik legolcsóbb, illetve legdrágább réteghardverét, az Apple TV -t és a Vision Pro headsetet is.
A csütörtökön bejelentett áremelés az Apple saját webshopjában már Magyarországon is érvényesítve lett, ahol azonban az amerikai, dollárban kifejezett árváltozások forintosítva kisebb eltérésekkel jelentek meg. A hazai Apple Premium Resellerek (APR) cikkünk írásakor még nem korrigálták webes áraikat, az eddigi gyakorlatnak megfelelően azonban ez vélhetően csak idő kérdése.
|Termékcsalád és Modell
|Június 25. előtti ár
|Új, Június 25-től érvényes ár
|Különbség (Ft)
|Drágulás mértéke (%)
|MacBook Neo (Alapmodell)
|279 990 Ft
|299 990 Ft
|+20 000 Ft
|+7,1%
|MacBook Air 13" (512GB)
|499 990 Ft
|579 990 Ft
|+80 000 Ft
|+16,0%
|MacBook Pro 14" (1TB)
|~799 990 Ft
|899 990 Ft
|+100 000 Ft
|+12,5%
|Mac mini (Alapmodell)
|~299 990 Ft
|349 990 Ft
|+50 000 Ft
|+16,6%
|iPad 11" (Alapmodell)
|159 990 Ft
|209 990 Ft
|+50 000 Ft
|+31,2%
|iPad Air 11" (128GB)
|279 990 Ft
|349 990 Ft
|+70 000 Ft
|+25,0%
|Apple TV 4K
|~69 990 Ft
|87 990 Ft
|+18 000 Ft
|+25,7%
Az Apple június 25-e utáni és az előtti árait összehasonlítva az érintett termékek ára Magyarországon 7,1 százaléktól 31,2 százalékos mértékig emelkedett. A Mac-ek közül a legkisebb összeggel - 20 ezer forinttal - a MacBook Neo árát toldották meg, mely így éppen megállt a 299 ezer forintos lélektani határon.
Ennél lényegesen fájóbb mértékben emelkedett a Neo megjelenése előtt a legelérhetőbb MacBooknak minősülő MacBook Air induló ára, mely így jóval a félmillió forintos lélektani határ felett - 579 ezer forintban - lett megállapítva. A legolcsóbb MacBook Pro-ért is többet kell fizetni csütörtöktől, az alapmodell ára 799 ezer forintról 899 ezer forintra nőtt.
Június 25-től jóval drágábban lehet itthon beszerezni az Apple-től az iPadeket, az alapmodell 50 ezer forinttal, az iPad Air induló változata pedig 70 ezer forinttal lett drágább, a legolcsóbb iPadért a hazai webshopban így most 209 ezer forintot kell leszurkolni - egyben ennek a terméknek nőtt százalékos mértékben a leginkább az ára.
Az Apple-nél a fentieken túl egyaránt nagyjából negyedével nőtt az iPad Air és az Apple TV 4K tévés set-top box fogyasztói ára a magyar piacon.
A memóriaválsághoz kapcsolódó áremelések egyelőre nem érték utol az iPhone termékvonalat, ám szinte biztos, hogy ez csak a soron következő iPhone 18 széria szeptemberben esedékes megjelenéséig lesz tartható - a jóslatok szerint az ősszel érkező új iPhone-ok legalább 200 dollárral megemelt áron kerülhetnek forgalomba, ami hazánkban nettó 70-80 ezer forintos drgáulást eredményezhet.