Apple-áremelés: itthon az iPad-vásárlók kapták a legnagyobb ütést

Tim Cook nem egészen két hete egy interjúban sajnálkozott a Wall Street Journalnak azon, hogy az Apple nem tudja többé "megvédeni" a vásárlóit a memóriapiaci árhatásoktól, ezért kénytelen lesz árat emelni a cég. Akkor a vállalat szeptemberben leköszönő vezérigazgatója semmi konkrétumot nem árult el az új árakkal és az érintett termékekkel kapcsolatban, a részletekre azonban nem kellett sokáig várni.

A cupertinóiak tegnap bejelentették, hogy az iPhone-okat leszámítva gyakorlatilag a teljes termékkínálatnál különböző mértékű árkorrekciót hajtanak végre, ami az előzetes spekulációknak megfelelően érinti többek között a vállalat alig néhány hónapja debütált slágertermékét, a MacBook Neo-t is.

A legocslóbb Mac mellett az árváltozás érinti a teljes MacBook, Mac Studio és Mac Mini termékvonalat, az iPadeket és az Apple egyik legolcsóbb, illetve legdrágább réteghardverét, az Apple TV -t és a Vision Pro headsetet is.

A csütörtökön bejelentett áremelés az Apple saját webshopjában már Magyarországon is érvényesítve lett, ahol azonban az amerikai, dollárban kifejezett árváltozások forintosítva kisebb eltérésekkel jelentek meg. A hazai Apple Premium Resellerek (APR) cikkünk írásakor még nem korrigálták webes áraikat, az eddigi gyakorlatnak megfelelően azonban ez vélhetően csak idő kérdése.

Termékcsalád és Modell Június 25. előtti ár Új, Június 25-től érvényes ár Különbség (Ft) Drágulás mértéke (%) MacBook Neo (Alapmodell) 279 990 Ft 299 990 Ft +20 000 Ft +7,1% MacBook Air 13" (512GB) 499 990 Ft 579 990 Ft +80 000 Ft +16,0% MacBook Pro 14" (1TB) ~799 990 Ft 899 990 Ft +100 000 Ft +12,5% Mac mini (Alapmodell) ~299 990 Ft 349 990 Ft +50 000 Ft +16,6% iPad 11" (Alapmodell) 159 990 Ft 209 990 Ft +50 000 Ft +31,2% iPad Air 11" (128GB) 279 990 Ft 349 990 Ft +70 000 Ft +25,0% Apple TV 4K ~69 990 Ft 87 990 Ft +18 000 Ft +25,7%

Az Apple június 25-e utáni és az előtti árait összehasonlítva az érintett termékek ára Magyarországon 7,1 százaléktól 31,2 százalékos mértékig emelkedett. A Mac-ek közül a legkisebb összeggel - 20 ezer forinttal - a MacBook Neo árát toldották meg, mely így éppen megállt a 299 ezer forintos lélektani határon.

Ennél lényegesen fájóbb mértékben emelkedett a Neo megjelenése előtt a legelérhetőbb MacBooknak minősülő MacBook Air induló ára, mely így jóval a félmillió forintos lélektani határ felett - 579 ezer forintban - lett megállapítva. A legolcsóbb MacBook Pro-ért is többet kell fizetni csütörtöktől, az alapmodell ára 799 ezer forintról 899 ezer forintra nőtt.

Június 25-től jóval drágábban lehet itthon beszerezni az Apple-től az iPadeket, az alapmodell 50 ezer forinttal, az iPad Air induló változata pedig 70 ezer forinttal lett drágább, a legolcsóbb iPadért a hazai webshopban így most 209 ezer forintot kell leszurkolni - egyben ennek a terméknek nőtt százalékos mértékben a leginkább az ára.

Az Apple-nél a fentieken túl egyaránt nagyjából negyedével nőtt az iPad Air és az Apple TV 4K tévés set-top box fogyasztói ára a magyar piacon.

A memóriaválsághoz kapcsolódó áremelések egyelőre nem érték utol az iPhone termékvonalat, ám szinte biztos, hogy ez csak a soron következő iPhone 18 széria szeptemberben esedékes megjelenéséig lesz tartható - a jóslatok szerint az ősszel érkező új iPhone-ok legalább 200 dollárral megemelt áron kerülhetnek forgalomba, ami hazánkban nettó 70-80 ezer forintos drgáulást eredményezhet.