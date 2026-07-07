Rányomja a Microsoft a reset gombot az Xboxra

Munkaerő-állománya 2,1 százalékát, körülbelül 4800 alkalmazottat küld el a Microsoft azonnali hatállyal költségcsökkentésre hivatkozva, elsősorban a kereskedelmi és az Xbox részlegen. Az intézkedés leginkább az Xbox részleg számára fájdalmas, ahol a személyzet mintegy 20 százalékát faragja le a vezetőség – ismertette a részleteket hétfőn Asha Sharma, az Xbox vezetője, aki az intézkedést az üzletág történetének legjelentősebb átszervezésének nevezte.

Ez összesen 3200 munkavállalót jelent majd, mivel a hétfőn értesített 1600 fő után egy újabb körben még ugyanennyi főnek kell új állást keresnie a 2027-es pénzügyi negyedévben. Így lényegében egy közel egyéves időtávra tervezett átstrukturálási folyamatról van szó. Az átfogó átalakítással nem csak több stúdió kerül ki a Microsoft közvetlen irányítása alól, de a menedzsment rétegei és a fejlesztési folyamatok is átgondolásra kerülnek, valamint visszafogják a külső beszállítókra fordított kiadásokat.

A hétfőn bejelentett változások részeként a Microsoftról több játékstúdiót is leválasztanak, és a közvetlen értékesítésért felelős üzletágban szintén csökkentik a létszámot. A 2010-es években felvásárolt Compulsion Games és Double Fine Productions független stúdiókként kerülnek vissza alapítóikhoz, megtartva munkatársaikat és licenceiket. A 2018-ban redmondiakhoz került Ninja Theory és Undead Labs új tulajdonoshoz kerül. A franciaországi székhelyű Arkane Studios (mely a ZeniMax Media 2021-es, 8,1 milliárd dolláros felvásárlása révén lett a Microsofté) egyelőre még egyeztetni szeretne az üzemi tanáccsal a lehetőségekről, de ez a folyamat várhatóan lassabban fog lezajlani, mivel a francia munkajog szigorúbb.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról. A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

Az elmúlt évek során a Microsoft több tízmilliárd dolláros felvásárlásokkal, köztük az Activision Blizzard megszerzésével próbálta erősíteni pozícióját a videójátékok piacán, de az Xbox divízió a jelentps beruházások ellenére sem tudott olyan növekedési pályára állni, amely indokolná a korábbi szervezeti méret fenntartását - közölte a vezetőség.

Sharma sem szépítette a számokat: a vezető által megosztott adatok szerint az Xbox a versenytársakénál háromszor-tízszer alacsonyabb haszonkulccsal működik, így egy átlagos évben minden befektetett dollár után 64 centet veszített, gyakorlatilag veszteséget termel a felvásárolt stúdiókkal.

A Game Pass előfizetéses szolgáltatás növekedése is megtorpant, ezért a vállalat stratégiája egyre inkább a több platformos elérhetőségre koncentrál, és már kevésbé a konzolexkluzív címekre. Az elmúlt időszakban a Microsoft egyre több játékát tette elérhetővé más platformokon is, miközben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az előfizetéses szolgáltatások és a felhőalapú játék.

Lejtmenet

Míg a Microsoft az elmúlt negyedévekben gyors növekedést tudott produkálni a felhőszolgáltatásokkal és a LinkedInnel, addig csökkenő bevételekkel kellett számolnia a Windows operációs rendszerhez árusított licencek, a Surface eszközök és az Xbox konzolok területén, alulteljesítve a várakozásokat. A redmondiak közben rekordösszegeket költenek a felhőüzletágat kiszolgáló adatközpontokra és AI-ra, elég csak az OpenAI-jal kötött partnerséget, az Azure AI infrastruktúra fejlesztését valamint a Copilot szolgáltatások bevezetését említeni, melyek rendkívül tőkeigényes beruházások.

Ebből kifolyólag elsőre valóban egy újabb költségcsökkentési intézkedésnek tűnhet a Microsoft nagy leépítése, a háttérben mélyebb stratégiai változások rajzolódnak ki. A vállalat vezetőségének kommunikációja kiemeli, hogy nem egyszerű létszámleépítésről van szó, mivel a technológiai piac gyorsabban változik, mint ahogy egy több mint kétszázezer alkalmazottat foglalkoztató szervezet képes alkalmazkodni hozzá. A cég szerint a megszüntetett munkaköröket nem AI-toolok váltják majd ki, ugyakkor az AI alapjaiban alakítja át a munkavégzés módját, automatizálja a rutinfeladatokat, ezért minden munkavállalónak új készségeket kell elsajátítani. Ez a kettősség jól mutatja azt a kommunikációs kihívást, amellyel ma szinte minden nagy technológiai vállalat szembesül: miközben igyekeznek eloszlatni az AI-jal kapcsolatos félelmeket, egyre nyilvánvalóbb, hogy már most jelentős hatással van a vállalati működésre.

Ezzel párhuzamosan a Microsoft olyan szervezeti modell építésére törekszik, amelyben a hagyományos értékesítési szerepkörök helyét magasabb hozzáadott értékű mérnöki és tanácsadói feladatok veszik át. A vállalat új "Frontier Company" kezdeményezése is ezt a szemléletet tükrözi: nem egyszerűen szoftverlicenceket kíván értékesíteni, hanem AI-alapú üzleti transzformációban kíván részt venni ügyfeleinél, mérnököket és iparági szakértőket integrálva közvetlenül a vállalati projektekbe.

2026-ban eddig a Microsoft teljesített a leggyengébben a technológiai szektor óriásvállalatai közül: a pénteki tőzsdezárásig 19%-ot esett az árfolyama, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a generatív AI-modellekre épülő eszközök feleslegessé teszik a legtöbb vállalati szoftvert, miközben a Microsoft saját AI-modelljei és szolgáltatásai egyelőre nem arattak átütő sikert.