Augusztusban megemeli az Xboxok árát a Microsoft

A memóriapiaci krízis a konzolgyártókat is utolérte, ennek egyik legfőbb bizonyítéka, hogy a Microsoft a komponensárak elszállása miatt augusztustól megemeli az Xboxok árát.

Újabb rossz hír a játékrajongóknak: az Apple-lel egy napon a Microsoft is bejelentett egy árváltozást, mellyel a redmondi cég legnépszerűbb hardvere, az Xbox játékkonzol is drágulni fog, igaz, nem kvázi azonnali hatállyal, hanem augusztus 1-jétől.

A cég tegnapi közleménye szerint az 512 GB háttértárral ellátott variánsok 100, az 1 TB-os kiadások pedig 150 dollárral, illetve ennek helyi pénznemben kifejezett megfelelőjével drágulnak globálisan a nyolcadik hónaptól, ezzel párhuzamosan megszűnik a 2 TB-os csúcsmodell értékesítése.

A vállalat szerint az áremelést a flashalapú háttértárak és a memóriachipek árának mintegy 2,5-szeres emelkedése indokolta, ráadásul a komponensárak 2027-ben még ehhez képest is duplázódhatnak majd - jósolják Redmondban.

A játékgépek ára az elmúlt egy-másfél évben jelentős mértékben inflálódott. A Microsoft tavaly kétszer is emelt az Xbox konzolok árán, igaz, akkor elsősorban még a vámtarifákra hivatkozva, míg a Sony idén áprilisban már egyszer korrigálta az árakat, azt megelőzően pedig tavaly augusztusban hajtott végre áremelést a PlayStation 5 modelleknél.