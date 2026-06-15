Asztalon az Xbox önálló vállalattá alakítása

Az Xbox gaming üzletág helyzete a Microsofton belül az utóbbi években nem volt kifejezetten rózsás, a redmondi óriásnak egy idő után láthatóan kolonccá vált a nyakán a divízió, melyet nagy tervekkel idén éppen negyed évszázada építettek fel az első Xbox játékkonzol piacra küldésével.

Az üzletág felrázására most új terveket sző a menedzsment a The Information birtokába jutott bennfentes információk alapján. A redmondiak így a vezetőváltásokat követően strukturális átalakításokba kezdenének a gaming részlegnél, melynek része lenne egy önálló cégbe szervezés, akár vegyesvállalati formában valamelyik nagyobb partnercéggel karöltve.

A riport szerint az így lezajló átalakítások akár egy potenciális értékesítési folyamatnak is megágyazhatnak.

A fenti folyamattal létrejövő új működési struktúra nem teljesen idegen a Microsoft, illetve a cég egyes érdekeltségei számára. Hasonló konstrukcióban működik a LinkedIn és a Github is, de a rivális Sonyn belül is önálló cégként létezik a PlayStation termékek felett rendelkező divízió.

Az Xbox részleg, melynek élére nemrég új vezető került, az elmúlt években folyamatos nyomás alatt állt, a bevételek évről-évre csökkentek, ahogy a profitmarzs is, miközben a hardvergyártás a komponensárak elszállása miatt folyamatosan drágul.

Ezzel párhuzamosan múlt héten megjelentek az amerikai sajtóban az első arról szóló pletykák, hogy a Microsoft júliusban jelentős költségcsökkentést tervez bejelenteni az Xbox-részlegen, mely érinti a személyi jellegű ráfordításokat (értsd leépítésekre kerül majd sor), illetve az egység marketing- és egyéb büdzséjét is.