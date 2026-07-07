Pontosította a Sony, hogy mi lesz a PlayStation-lemezekkel

A videójáték-ipar egyértelműen a digitális terjesztés irányába halad, ami üzleti szempontból érthető lépés, mivel alacsonyabb költségek, egyszerűbb logisztika és nagyobb nyereség jellemzi ezt a modellt. Ugyanakkor az irány nehezebb kérdéseket vet fel a tulajdonjog, a másodlagos piac és a kulturális megőrzés kapcsán, és bár a fizikai adathordozók sem jelenthettek sosem tökéletes megoldást a sérülés kockázata miatt, mégis bízni lehetett abban, hogy a megvásárolt program elérhetősége független a platformszolgáltatók különféle döntéseitől.

A PlayStation márkát gondozó Sony múlt héten bejelentette, hogy 2028 januártól már nem gyárt fizikai lemezes változatot a konzolra frissen megjelenő játékokhoz. A határidő előtt kiadott játékok továbbra is elérhetők maradnak lemezen, de utána minden új megjelenés kizárólag digitálisan lesz megvásárolható a PlayStation Store-ban és a kereskedőpartnereknél.

A japán cég a hét elején pontosítani kényszerült bejelentését, miután a kritikus hangok elárasztották az internetet, és sokan úgy értelmezték a Sony döntését, hogy 2028 után teljesen megszűnik a PlayStation-lemezek gyártása. A vállalat azonban most hangsúlyosan kiemelte legfrissebb közleményében, hogy a gyártás nem szűnik meg egyik napról a másikra, és csak az új megjelenések esetében változik a stratégia.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról. A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

Ugyan 2028 után a legújabb játékokhoz már nem készülnek majd hagyományos optikai adathordozók, de a korábban lemezen megjelent játékok utánpótlása egy ideig továbbra is biztosított lesz. A kiadók a jövőben is rendelhetnek fizikai példányokat azokból a játékokból, amelyek már megjelentek lemezes formában, vagy 2028 januárja előtt kaptak ilyen kiadást. A népszerűbb címek utánpótlása tehát továbbra is lehetséges, bár a gyártás várhatóan egyre inkább korlátozottabbá válik.

A döntés lényege nem változott: 2028 januárjától az új PlayStation-játékok várhatóan kizárólag digitális formában jelennek meg.

A vásárlók a PlayStation Store-on keresztül vagy digitális értékesítési csatornákon keresztül szerezhetik majd be az új címeket. A Sony ugyanakkor jelezte, hogy vizsgálja annak lehetőségét, hogyan maradhatnak jelen az új játékok a boltok polcain fizikai formában is. Egy lehetséges megoldás lehet például az olyan dobozos kiadás, amely nem lemezt, hanem letöltési kódot tartalmaz, bár ez alapvetően más élményt jelentene, hiszen a vásárló nem egy önálló példányt birtokolna, hanem ugyanúgy egy digitális licenchez jutna hozzá.

A vállalat a fogyasztói trendekkel és a fizikai lemezek népszerűségét túlszárnyaló digitális tartalmak iránti általános igénnyel magyarázta a lépést: a kiadó 2025-ös pénzügyi év negyedik negyedévében eladott játékok esetében a digitális letöltések 85%-os, a fizikai példányok pedig 15%-os arányt képviseltek PS4-en és PS5 konzolokon.

Kodzsima szerint is aggasztó

A Sony lemezgyártás leállításáról szóló bejelentése nem sokkal azután érkezett, hogy a Rockstar egyértelművé tette, hogy a Grand Theft Auto 6 a novemberi megjelenéskor kizárólag digitális formátumban lesz elérhető, így több oldalról is relevánssá vált a kérdés.

A legendás játéktervező, Kodzsima Hideo is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a játékvilág a fizikai adathordozók eltűnésével egy olyan irány felé halad, ahol a játékosok valójában már nem „birtokolják” a megvásárolt tartalmakat. Kodzsima szerint a fizikai formátum egyben biztonságot jelent, miközben a digitális vásárlás nem mindig valódi tulajdon, mivel a vásárló csak hozzáférési jogot kap, nem magát az adatot birtokolja.

A játékipari legenda attól tart, hogy a játékok a filmekhez hasonlóan lesznek elérhetők a jövőben, tehát hogy a tartalom egy távoli szerveren marad, míg a felhasználó csak hozzáférést kap a szolgáltató kedvétől függően - összességében a teljesen digitális jövő nagyobb kontrollt adhat a kiadók kezébe, miközben a játékosok kevesebb beleszólással és kisebb tulajdonérzettel rendelkezhetnek.