Megfelezte a PlayStation 5 eladásokat a memóriakrízis

Azzal, hogy a memóriaárak az egekben vannak, és van még ennél feljebb, ma már valószínűleg keveseknek árulunk el bárminemű újdonságot, a memóriapiaci krízis hatásai azonban mostanra nagyon úgy tűnik, hogy a koronavírus-járványt kísérő chiphiánynál is súlyosabbak lehetnek. Az árrobbanás és az azzal járó ellátási bonyodalmak a PC- és mobilgyártók mellett a játékipar egyes szegmenseit is érintheti, például a konzolokat.

A memóriahiány egyik következménye, hogy a Sony-nál látványos mértékben estek vissza a PlayStation 5 konzol eladási számai: a japán óriás mindössze 1,5 milliót adott el a gépből a negyedik pénzügyi negyedévben, ami 46 százalékos csökkentést jelent az előző évben eladott 2,8 millió konzolhoz viszonyítva.

Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a PlayStation 5 ára az utóbbi évben kétszer is emelkedett, az amerikai piacon legutóbb márciusban, annak ellenére, hogy egy életciklusának vége felé járó modellről van szó. A cég a 2026-ban várható árakkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a hardverek értékesítését „a megfizethető áron beszerezhető memória mennyiségére alapozza”. A következő generációs PlayStation 6 fejlesztési költségeit is kiemelték, mint a profitnak gátat szabó tényezőt.

A játékhardverek piacán általánosságban nehéz a helyzet. Február végén a Valve által kiadott Steam Deck kézikonzol gyakorlatilag több régióban eltűnt a hivatalos kínálatból, egyre nehezebbé vált hozzájutni az új példányokhoz. A probléma jeleinek előfutáraként a Valve jelezte, hogy a hajdanán nem túl sikeres, feltámasztott új Steam Machine bár eredetileg idén év elején jelent volna meg, de csúszik a premier, szintén a memóriahiányra hivatkozva.

A Microsoft nemrég közölte, hogy az Xbox hardverek bevételei 33 százalékkal estek vissza éves szinten, emellett a tartalmak és szolgáltatások is 5 százalékot gyengültek. A Nintendo szeptember elsejétől 50 dollárral drágábban árulja majd a Switch 2-t, és a következő évre az eladások csökkenését prognosztizálja.