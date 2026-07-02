Leáldozóban a fizikai lemezek kora a játékkonzolokon

A videojáték-ipar egyértelműen a digitális terjesztés irányába halad, ami üzleti szempontból érthető lépés, mivel alacsonyabb költségek, egyszerűbb logisztika és nagyobb nyereség jellemzi ezt a modellt. Ugyanakkor az irány nehezebb kérdéseket vet fel a tulajdonjog, a másodlagos piac és a videojátékok megőrzése kapcsán, és bár a fizikai adathordozók sem jelenthettek sosem tökéletes megoldást, hiszen a sérülés kockázata nagyobb, mégis bízni lehetett abban, hogy a megvásárolt program elérhetősége független a platformszolgáltatók különféle döntéseitől.

A PlayStation márkát gondozó Sony szerdán bejelentette, hogy 2028 januártól már nem gyárt fizikai lemezes változatot a konzolra frissen megjelenő játékokhoz. A határidő előtt kiadott játékok továbbra is elérhetők maradnak lemezen, de utána minden új megjelenés kizárólag digitálisan lesz megvásárolható a PlayStation Store-ban és a kereskedőpartnereknél. A vállalat a fogyasztói trendekkel és a fizikai lemezek népszerűségét túlszárnyaló digitális tartalmak iránti általános igénnyel magyarázza a lépést, amit számokkal is alátámaszt: a kiadó 2025-ös pénzügyi év negyedik negyedévében eladott játékok esetében a digitális letöltések 85%-os, a fizikai példányok pedig 15%-os arányt képviseltek PS4-en és PS5 konzolokon.

Az év későbbi részében egyes piacokon megszűnik a PlayStation Store elérhetősége PlayStation 3 konzolokon, jövőre pedig világszerte érvényes lesz valamennyi PS3 és PlayStation Vita eszközre, hogy nem lehet rájuk új digitális tartalmakat beszerezni áruházakból. Korábban hasonló történt a Nintendo Wii U és Nintendo 3DS digitális boltjaival is, ami számos exkluzív játék hozzáférhetőségét nehezítette meg.

A fizikai formátum iránt csökkent érdeklődés a kiskereskedelemben is lemérhető. Miközben egyre több játékos vásárol online, folyamatosan csökken azoknak az üzleteknek a száma, amelyek korábban főleg a fizikai lemezek eladásaira támaszkodtak, az elmúlt két évben több mint ezer GameStop üzlet zárt be.

A The Verge értesülései szerint a Microsoft is hasonló lépést tervez, és belsős forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az Xboxnál a lemezről digitális formátumra váltást (disc-to-digital) lehetővé tevő funkció tesztelésébe kezdtek, amivel a felhasználók digitalizálhatnák meglévő fizikai játékgyűjteményüket. Ez az egyelőre még tesztelési fázisban járó fejlesztés kizárólag az Xbox One és Xbox Series X lemezekkel működhet, az Xbox 360 vagy az eredeti Xbox konzol lemezeivel nem.

A fizikai adathordozók eltűnése önmagában még nem lenne tragédia, de az már más tészta, hogy így túlságosan is a platform üzemeltetőjétől függ majd, hogy mennyire hozzáférhető egy digitális játék. Digitális vásárlás esetén a felhasználó jellemzően nem magát a játékot birtokolja, hanem egy felhasználói fiókhoz kötött licencet, amelynek használatát a platform szabályai határozzák meg. Nehezebbé válik a kulturális örökség megőrzése is: a Video Game History Foundation 2023-as kutatása szerint a 2010 előtt megjelent videojátékok 87 százaléka jogszerűen már alig vagy egyáltalán nem szerezhető be, és a szervezet szerint a digitális áruházak bezárása tovább súlyosbítja majd a problémát.