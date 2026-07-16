Lazíthat az EU a cserélhető aksikról szóló törvényen

Az Európai Unió még 2023-ban léptette életbe új akkumulátor-rendeletét, melynek cserélhető aksikra vonatkozó része csak 2027-től lesz kötelezően alkalmazandó az elektronikai eszközök gyártói számára. Az új szabályok értelmében a készülékekben lévő hordozható akkumulátorokat úgy kell kialakítani, hogy a felhasználók könnyen kivehessék és kicserélhessék azokat, valamint a gyártóknak több információt kell majd nyújtaniuk az akkumulátorok kapacitásáról, teljesítményéről, tartósságáról, kémiai összetételéről.

Az Európai Bizottság a napokban jelentette be a rendelet módosítását az elektronikai eszközök hat kategóriájára vonatkozó mentességről, amivel egyes termékek esetében nem lenne kötelező a felhasználó által cserélhető akkumulátor alkalmazása.

A tervezet értelmében a viselhető eszközök (okosórák, aktivitáskövető fitneszkarkötők, okosszemüvegek), bizonyos orvostechnikai eszközök, elektronikus játékok, hordozható hőmérők, tetőre szerelt telematikai egységek, valamint a „robbanásveszélyes környezetben” történő használatra tervezett eszközök fognak mentesülni a kötelezettségek alól.

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A dokumentum ugyan nem nevezi meg pontosan például a vezeték nélküli fülhallgatókat, de a megfogalmazás alapján azok az eszközök is kivételt képeznek majd, melyeknél a felhasználó általi akkumulátorcsere veszélyeztetné az eszköz biztonságát, vízállóságát vagy tartósságát.

A módosítás nem jelenti azt, hogy ezeket az eszközöket ne lehetne akkumulátorcserével javítani, vagy meghosszabbítani az élettartamukat, a Bizottság csupán a végfelhasználó számára előírt egyszerű cserélhetőségi kötelezettséget engedi el. A legtöbb érintett készülék esetében továbbra is biztosítani kell, hogy képzett szerviztechnikus vagy független javítóműhely ki tudja cserélni az akkumulátort, tehát a javíthatóság nem tűnik el, csupán a felhasználó által otthon elvégezhető akkumulátorcserét nem írják elő minden esetben.

A mentességekre vonatkozó jogi aktust még az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának is felül kell vizsgálnia, és amennyiben egyik intézmény sem emel kifogást, a módosítás az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést követő 20. napon lép hatályba.