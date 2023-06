Fejtörést okozhat a mobilgyártóknak az unió új aksitörvénye

Az Európai Parlament június 14-én fogadta el az akkumulátorokról szóló uniós irányelv aktualizálását annak biztosításául, hogy az akkumulátorok életciklusuk végén újragyárthatóak vagy újrahasznosíthatóak legyenek. Az új szabályok összefüggnek az EU körforgásos gazdasági cselekvési tervével és az EU ipari stratégiájával, céljuk a termék teljes életciklusának lefedése, a tervezéstől a fogyasztáson át egészen az új termékekké való újrahasznosításig.

Az új szabályok értelmében a készülékekben lévő hordozható akkumulátorokat úgy kell kialakítani, hogy a felhasználók könnyen kivehessék és kicserélhessék azokat. Ez a követelmény három és fél évvel a szabályok hatálybalépése után válik kötelezővé, tehát valamikor 2027 körül. A gyártóknak emellett több információt kell majd nyújtaniuk az akkumulátorok kapacitásáról, teljesítményéről, tartósságáról, kémiai összetételéről.

Mindez fejfájást okozhat a vezető okostelefon-gyártóknak, például a Samsungnak és az Apple-nek az elemzők szerint, mivel jelentős hatással lesz az unión kívüli vállalatok üzleti tevékenységére, és növelheti a költségeket az új termékek bevezetésekor. Ugyan a törvény szövege nem kifejezetten mobiltelefonokra vonatkozik, hanem különféle típusú akkumulátorokra, amibe beletartoznak a a laptopokban és más hordozható eszközökben használt komponensek is. Bár a pontos bevezetési időpontot egyelőre nem határozták meg, de az új szabályok az Európában forgalmazott akkumulátorok szinte valamennyi típusának tervezését, gyártását és hulladékkezelését érintik.

A modern okostelefonok jelentős része beépített akkumulátorral rendelkezik, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi a végfelhasználók számára annak cseréjét. Az Apple 2007 óta gyárt integrált akkumulátorral felszerelt iPhone-okat, a Samsung pedig 2015 óta tesz így a Galaxy-szériás mobiljaival. Elemzők szerint az Európába exportáló gyártók, mint az Apple, a Samsung és a kínai Xiaomi, az Oppo és a Vivo ennek nyomán arra kényszerülhetnek, hogy akár komolyabban is belenyúljanak eszközeik tervezésébe, hogy megfeleljenek a szabályoknak. Egy koreai iparági tisztviselő szerint a hajtogatható, foldable telefonok esetében az akkumulátorok könnyen cserélhetővé tétele miatti tervezési módosítások még ennél is keményebb diónak számíthatnak majd.

Az EU-szabályok azt is előírják, hogy az akkumulátorgyártók deklarálják és címkézzék termékeik karbonlábnyomát. Az unió emellett tervezi, hogy novemberben bevezeti az ellátási lánc átvilágítási politikáját, amely előírja, hogy a régióban legalább 150 millió eurós árbevétellel rendelkező vállalatoknak kell kezelniük a nyersanyagok és másodlagos nyersanyagok beszerzésével, feldolgozásával és kereskedelmével kapcsolatos társadalmi és környezeti kockázatokat.

Érdekes meglátás még az elemzői reakciók közül, hogy a jogszabály segíteni fogja az uniós országoknak abban, hogy megerősítsék ellátási láncukat a fejlett iparágakban, beleértve az akkumulátorokat is. Az EU megtilthatja a hulladékelemek exportját a régión kívülre, miután kötelező lenne az Európában értékesített hulladékelemekből származó újrahasznosított nyersanyagok használata. Ahn Jae-yong, a Koreai Kereskedelmi Befektetést Ösztönző Ügynökség (KOTRA) brüsszeli irodájának vezetője szerint ha az akkumulátortörvény értelmében kötelezővé válik az újrahasznosítás, a hulladékelemek régión belüli tartása versenyelőnyt jelent majd.

Cristina Ganapini, a Right to Repair Europe koordinátora megjegyzi: az uniós jogalkotás egy másik jogszabályon is dolgozik, ami az okostelefonok és táblagépek környezetbarát tervezéséről szól, és már ebben is vannak hasonló szabályok az okostelefonok akkumulátorainak cseréjére vonatkozóan, ez várhatóan 2025. nyarán léphet életbe. Elképzelhető, hogy ez alapján 2027 körül néhány okostelefon-gyártó már a felhasználók által cserélhető akkumulátorral rendelkező eszközöket fog értékesíteni az unióban.

A környezetbarát tervezésről szóló rendelet EU honlapján közzétett tervezete szerint az akkumulátoroknak cserélhetőnek kell lenniük „a termékhez vagy alkatrészhez mellékelt szerszám vagy szerszámkészlet, illetve alapvető szerszámok nélkül”. Ezen felül a pótalkatrészeknek a telefon megjelenése után hét évig rendelkezésre kell állniuk, és ami talán a legfontosabb előírás, hogy a csere laikusok számára is könnyen kivitelezhető legyen. A jogszabályt jelenleg az Európai Parlament és a Tanács vizsgálja, várhatóan idén szeptemberben törvénybe iktatják, majd az okostelefonok akkumulátorának cserélhetőségére vonatkozó követelmények másfél évvel később lépnének életbe.

A két jogszabály közötti átfedés ellenére továbbra is fontos a frissen megszavazott akkumulátor-rendelet, mivel szigorúbb, mint a környezetbarát tervezésre vonatkozó szabályozás: nem kínál olyan kiskaput, amely lehetővé tenné az okostelefon-gyártók számára, hogy megkerüljék az akkumulátorok egyszerű cseréjét a hosszabb élettartam biztosításával. A szabályozásáról szóló szavazás eredményét a javításhoz való jogért küzdők általánosságban üdvözölték.

Az akkumulátorokról szóló rendeletet még az EU Tanácsának hivatalosan jóvá kell hagynia, míg a környezetbarát tervezési szabályokról szóló tervezetet az Európai Parlament vizsgálja.