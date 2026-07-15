Befagyasztja New York a nagy adatközpontok építését

Az AI-fejlesztések egyik újabb komolyabb korlátja már nem feltétlenül a GPU-k vagy a fejlettebb modellek elérhetősége, hanem maga a kiszolgáló fizikai infrastruktúra, és hogy az energiahálózatok és a helyi közösségek képesek-e kiszolgálni a rohamosan növekvő számítási igényeket.

Az amerikai államok közül elsőként New York vezetősége jelentette be kedden, hogy egyéves moratóriumot vezet be az újabb nagy adatközpontok építésére vonatkozóan, miután egyre aktívabb a párbeszéd az adatközpontok helyi közösségeket terhelő energiaköltségei miatt. A kormányzói hivatal illetékesei szerint az építési tilalom a legalább 50 megawattnyi energiát felhasználó létesítményekre vonatkozik majd.

Kathy Hochul New York-i kormányzó kiemelte, hogy az adatközpontok fejlesztése a közüzemi díjak megemelésével, a természeti erőforrások kimerítésével és a helyi lakosok számára bizonytalansággal fenyeget, ezért egy olyan jogszabályt is kezdeményezni fog, amely eltörölné a nagy adatközpontok forgalmiadó-mentességét.

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A moratórium nem azt jelenti, hogy New York végleg lemondana az AI-infrastruktúráról, inkább átmeneti időszakként szolgál. Az egyéves szünet célja, hogy a környezetvédelmi hatóságok egységes vizsgálati rendszert dolgozzanak ki az új beruházások számára. Az állami tisztviselőket egy egy általános környezeti hatástanulmány kidolgozására utasították, és a tilalom akkor kerül feloldásra, ha az állam véglegesítetette az előírásokat.

A Reuters szerint jelenleg több mint 12 gigawattnyi nagy energiaigényű projekt vár hálózati csatlakozásra New York államban, miközben a régió már most is az Egyesült Államok egyik legdrágább villamosenergia-piacának számít. Ennek ellenére már több mint 130 adatközpont üzemel a területén.

Az adatközpont-üzemeltetők arra figyelmeztetnek, hogy az engedélyezés leállítása milliárdos beruházásokat irányíthat át más régiókba, és a moratórium elriaszthatja a befektetőket, akik inkább olyan amerikai államokat választanak majd, ahol gyorsabban és kiszámíthatóbban lehet új kapacitást kiépíteni.

A kezdeményezésre már máshol is vannak példák, világszerte próbálják kordában tartani a helyzetet a helyi közösségek: Európában korábban Amsterdam korlátozta a hyperscale adatközpontok építését, Írországban pedig éveken át befagyasztották az új adatközpontok villamosenergia-hálózatra csatlakoztatását. Ausztrália szintén új szabályozási keretrendszeren dolgozik, amely külön előírásokat vezetne be az AI-adatközpontok energia- és vízigényére.